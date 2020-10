Decreto Ristori, in arrivo contributi a fondo perduto per le attività che subiranno restrizioni

Il governo si appresta a varare il decreto Ristori, che riguarda i contributi a fondo perduto per le attività che subiranno restrizioni. Prevista anche la proroga della cassa integrazione. Nel provvedimento ci sarà il credito d’imposta per gli affitti, lo stop alla seconda rata Imu e l’indennità per i lavoratori non in cassa integrazione.