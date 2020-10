Coronavirus, Gentiloni: "Patto di Stabilità sospeso per il 2021"

L'Unione europea dovrà continuare ad applicare una politica di sostegno all'economia, a partire dalla sospensione del Patto di Stabilità che dovrà essere mantenuta per tutto il 2021.

"La Ue deve continuare a sostenere le istanze fiscali all'economia. Occorre evitare il ritiro prematuro delle misure per evitare una doppia recessione", ha detto Paole Gentiloni, commissario europeo per gli Affari Economici, aprendo i lavori del parlamento Ue.

"La sospensione del patto di stabilità dovrà essere mantenuta per il 2021", ha aggiunto Gentiloni. Nel 2021 verrà inoltre affrontato il dossier per la riforma del Patto di Stabilità e Crescita, in particolare la regola del debito.

La crisi economica

Le misure draconiane per contrastare i contagi del nuovo coronavirus hanno provocato una grave contrazione del PIL dei Paesi europei, con enormi perdite per le attività economiche, “una crisi che in otto mesi ha rivoluzionato il pianeta”, afferma Gentiloni.

"Le conseguenze sociali saranno profonde e questa crisi lascerà ferite e cicatrici profondi e la povertà nel mondo secondo i dati della Banca Mondiale aumenterà di 124 milioni di persone. Qualcosa – sottolinea – che metterà a rischio le misure messe in campo negli ultimi 30 anni per sradicare la povertà”.

In Europa la crisi genererà "condizioni difficili - spiega il commissario europeo - con l’aumento delle disparità in campo lavorativo tra i due sessi e per chi ha un lavoro precario e bassi qualifiche”.

Nonostante le misure senza precedenti adottate dalle istituzioni europee come, il Recovery Fund, la Sure e la maggiore flessibilità sui vincoli di bilancio degli Stati, “l’incertezza rimane, anzi aumenta - avverte - Dobbiamo essere molto chiari, non ci sarà una ripresa a ‘V‘, ma dovremmo cercare di convivere con questo virus ed evitare una recessione a ‘W‘, evitando che ci siano crolli improvvisi”.

L'Unione Europea ha imposto restrizioni sociali ed economiche nella primavera di quest'anno per combattere la diffusione del nuovo coronavirus. Quel blocco ha causato la peggiore crisi economica dalla seconda guerra mondiale, poiché la maggior parte dei punti vendita sono stati chiusi, le attività ricreative sono state eliminate, il turismo interrotto e sono state imposte severe restrizioni di viaggio.

La Commissione Europea ha approvato misure speciali a sostegno di aziende e commercianti, per mantenere l'economia e il reddito.