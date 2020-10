Internet in Italia: 3,5 milioni di famiglie italiane senza connessione

In Italia 3.5 milioni di famiglie non dispongono di una connessione Internet, mentre la banda larga è disponibile principalmente tra le fasce sociali più abbienti.

In Italia sono 3,5 milioni le famiglie che non hanno una connessione Internet. Lo rivela il rapporto Auditel-Censis appena pubblicato.

Secondo il rapporto nel 2019 quasi tre milioni e mezzo di famiglie non avevano il collegamento internet attraverso cui svolgere le molteplici attività e servizi, anche pubblici, oggi fruibili attraverso questo mezzo di comunicazione delle masse.

Il rapporto Auditel-Censis afferma anche che sono 300 mila le famiglie in cui risulta essere presente un occupato o uno studente prive del collegamento.

Connessione alla banda larga

Per quanto riguarda la velocità di connessione, tra quanti ne hanno una a casa, le famiglie con un reddito medio alto che hanno la banda larga sono il 77%, mentre quelle che appartengono a livelli socio economici bassi hanno la banda larga nel 19,8% dei casi.

Inoltre nel 76,9% delle case con livello socio-economico basso non vi è presenza di un computer fisso o portatile o di un tablet.

Il bonus Internet

Per superare questo ostacolo, spesso economico, il Ministero dello sviluppo economico ha previsto un bonus da 500 euro per attivare la connessione internet e per comprare un computer.