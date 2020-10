Monte Paschi di Siena, perché da lunedì filiali aperte solo su appuntamento?

Filiali Monte dei Paschi di Siena aperte solo su appuntamento causa Covid-19. Per proteggere dipendenti e cittadini, in filiale si entra scaglionati.

La Banca Monte dei Paschi di Siena da lunedì adotta nuove misure di sicurezza sanitaria per garantire da un lato la continuità operativa delle attività ai suoi clienti, e dall’altra la sicurezza per dipendenti delle filiali e per evitare che tra i clienti possa diffondersi il nuovo coronavirus.

Per questo motivo i clienti sono obbligati a prendere appuntamento prima di recarsi in banca. Ciò significa che non potranno recarsi liberamente in filiale per svolgere le ordinarie attività, ma dovranno prendere appuntamento pena l’impossibilità di entrare in banca MPS.

Ritorna quindi una modalità che era stata adottata già a marzo, quando in pieno lockdown alle banche era stato concesso di restare aperte ma incontrando i clienti solo dietro prenotazione dell’appuntamento.

MPS operativa tutti i giorni

Monte dei Paschi di Siena garantisce che le filiali resteranno aperte negli orari soliti stabiliti e che oltre alal modalità in presenza, i clienti potranno come sempre avvalersi del canale di assistenza telefonica e via email.

Sul sito web della banca tutte le informazioni su come mettersi in contatto con la propria filiale MPS di riferimento.

Condanne MPS

Lo scorso 15 ottobre sono arrivate le condanne per gli ex dirigenti di Monte dei Paschi di Siena coinvolti nel fallimento della banca più antica del mondo.

Alessandro Profumo e Fabrizio Viola sono stati condannati a 6 anni di carcere.