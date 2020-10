Siglato accordo tra CDP e Maire Tecnimont per sostegno all'ingegneria impiantistica

Il protocollo è stato firmato da Fabrizio Palermo, Amministratore Delegato di CDP e da Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato di Maire Tecnimont.

La collaborazione permetterà a CDP di supportare la filiera di fornitori di Maire Tecnimont con strumenti e soluzioni per l’innovazione, la crescita e l’internazionalizzazione, accelerando così le azioni già avviate a sostegno delle PMI italiane. Per Maire Tecnimont l’accordo è volto a migliorare il proprio indotto industriale rafforzando i rapporti con la filiera strategica con una visione di performance integrata di tutta la catena del valore, che aumenti la competitività e la capacità di innovare delle imprese coinvolte nel processo di esportazione dell’impiantistica italiana.

"Grazie all’intesa firmata oggi saremo in grado di attivare importanti sinergie per il sostegno degli investimenti e della competitività di Maire Tecnimont, garantendo l’accesso ai prodotti finanziari e ai servizi del Gruppo CDP e offrendo un supporto concreto alle aziende della filiera italiana dell’ingegneria, dell’innovazione e dell’energia. Riteniamo di fondamentale importanza proseguire il supporto alle filiere strategiche nazionali, che rappresentano una parte rilevante del patrimonio industriale e tecnologico del nostro Paese, nonché una dimostrazione dell’eccellenza del Made in Italy nel mondo, con importanti ricadute sull’economia italiana anche in termini di indotto" ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti Fabrizio Palermo.

​Maire Tecnimont è un Gruppo multinazionale nell’engineering and contracting nel settore delle risorse naturali, attivo sia nella trasformazione del gas che nel campo della chimica verde e delle tecnologie a supporto della transizione energetica. Il Gruppo è presente in 45 paesi con 50 società, può contare su oltre 9.100 tra dipendenti e collaboratori e vanta ricavi annui per 3,3 miliardi di euro.

"In Italia abbiamo delle competenze formidabili nel settore della trasformazione delle risorse naturali: oggi con Cassa Depositi e Prestiti facciamo un altro passo decisivo per supportarle all’estero, dotandole di strumenti per rafforzarsi ed adattarsi a quelle geografie dove occorre aumentare la sinergia con le imprese locali, un driver fondamentale di competitività. Il nostro settore dell’impiantistica deve saper coniugare filiera italiana e local content in un modello sempre vincente, che confermi la grande capacità’ italiana di esportare imprenditorialità nel mondo" commenta l' Amministratore Delegato di Maire Tecnimont Pierroberto Folgiero.

Negli scorsi giorni CDP ha siglato un contratto di finanziamento da 8 milioni di euro con durata di 72 mesi assistito dalla Garanzia Italia di SACE con il Gruppo Sparco, player mondiale nella produzione e commercializzazione di equipaggiamento per il settore racing.