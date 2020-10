Fisco, stop moratoria: 9 milioni di cartelle esattoriali in arrivo

L'atteso (e sperato) rinnovo della sospensione dell'attività di riscossione dell'Agenzia delle Entrate, disposto per l'emergenza sanitaria da COVID-19, non c'è stato e dal 16 ottobre è in arrivo una pioggia di cartelle esattoriali per in contribuenti in debito con l'Erario italiano. Sono circa 9 milioni gli avvisi di riscossione che verranno inviati, quasi 1,6 milioni nel Lazio, 1,1 milioni in Campania e 961mila in Lombardia. Non arriveranno tutte in una volta, ma l'autorità fiscale impiegherà circa 6-7 mesi per riallineare il meccanismo, lasciando al contribuente la possibilità di rateizzare il proprio debito col fisco.

"Dobbiamo ripartire con gradualità", ha assicurato il ministro dell'Economia e Finanza, Roberto Gualtieri, in un'intervista a Rainews 24 dello scorso 5 ottobre. "Noi abbiamo rinviato molte tasse e abbiamo anche sospeso per parecchi mesi tutte le cartelle”, adesso "nessuna tragedia epocale come viene annunciata ma una normale ripresa graduale di un’attività di riscossione che è fisiologica e avviene in tutti i Paesi", spiega.

La moratoria sulle cartelle esattoriali

Il Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) aveva fissato al 31 agosto 2020 i termini di sospensione dell'attività di riscossione dell'Agenzia dell'Entrate disposta dall'8 marzo 2020 con scadenza definita al 31 maggio 2020 dal cosiddetto Decreto Cura Italia (DL n. 18/2020). Il “Decreto Agosto” (DL n. 104/2020), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” ha differito al 15 ottobre 2020 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione, precedentemente fissato al 31 agosto 2020 dal "Decreto Rilancio".

Ecco come riprenderà l'attività di riscossione dell'Agenzia delle Entrate.