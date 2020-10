Guida ai bonus pandemia, dalle bici ai PC a Internet e monopattini-ecco come ottenerli

Tutti pronti a prendere il proprio bonus, ecobonus e superbonus. In realtà c'è chi ne ha già approfittato ma ecco un rapido riassunto di tutti quelli messi in campo dal Mise.

Un bonus per ogni cosa, la pandemia ha attivato una serie di iniziative per consentire in qualche modo una riattivazione dell’economia, e allo stesso tempo favorendo quei settori che possono trainare verso un futuro diverso, ovvero meno digital divide, e meno inquinante.

Sono nati così il bonus Internet e PC, il bonus biciclette e monopattini, l’ecobonus per le due e le quattro ruote e il superbonus 110% riservato all’edilizia.

In sintesi, scopriamoli tutti a partire dal superbonus 110%.

Il Superbonus del 110%

Si chiama superbonus del 110% l’iniziativa del governo per riattivare il settore trainante dell’edilizia spingendo non tanto verso la costruzione di nuove unità abitative, quanto verso la ristrutturazione di un patrimonio edilizio vecchio e necessitante ristrutturazioni importanti.

Con il superbonus del 110% condomini, villette, case bifamiliari e unifamiliari possono isolare termicamente l’involucro della loro abitazione o palazzina, il famoso cappotto termico, sostituire gli infissi anni ‘80 e ‘90 con infissi più moderni e a risparmio energetico, fare il “cappotto” al tetto e installare anche un impianto fotovoltaico.

L’incentivo, con lo sconto in fattura o con la cessione del credito alle banche, è praticamente a costo zero per il cittadino.

L’incentivo del 110% vale anche per l’essenziale e importante sismabonus, che rende le case resistenti ai terremoti e salva vite umane.

Bonus Internet e PC

Un bonus Internet e PC per le famiglie con un ISEE sotto i 20mila euro per usufruire di connessione internet veloce sopra i 30Mb/secondo e per dotarsi di un PC o di un tablet.

Le famiglie potranno spendere il bonus anche per fare le due cose, cioè per comprare un computer e per ricevere uno sconto sulla bolletta telefonica.

Per scoprire tutto sul bonus si consiglia di visitare il sito web www.infratelitalia.it.

Bonus bici e monopattini

Il bonus mobilità alternativa è atteso da mesi. I cittadini hanno già comprato biciclette e monopattini e attendono ora di poter inserire i dati del proprio acquisto sulla piattaforma del Mise promessa.

Si tratterà di un click day, ma la misura potrebbe essere rifinanziata per il prossimo anno.

In pratica si riceve il 60% di rimborso sul prezzo pagato.

Ma dal 3 novembre la misura subirà una piccola variazione, perché sarà il negoziante a farsi carico di incassare il rimborso. In pratica l’acquirente porterà a casa la bicicletta o il monopattino già con lo sconto del 60% e pagherà al negoziante solo il 40% del valore del mezzo green comprato.

Ecobonus moto e automobili

Incentivi anche per chi vuol comprare un’auto nuova o una due ruote a motore, ma a patto che si tratti di motorizzazioni del tutto elettriche o ibride.

In questo caso si riceve lo sconto subito in fase di chiusura del contratto di acquisto dell’automobile e del due ruote elettrico.

Misura cashback

Dal 1° dicembre chi pagherà con bancomat e carte di credito riceverà un rimborso del 10% sulla somma spesa.

Necessario spendere 1.500 euro minimo in 6 mesi con moneta elettronica in 50 transazioni con strumenti digitali. E dal 1° dicembre al via anche la competizione con 3.000 euro in palio per i primi 100.000 cittadini che useranno solo moneta elettronica per i loro acquisti.