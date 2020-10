Danimarca dà via libera a Nord Stream 2 AG per la gestione dei gasdotti nelle acque danesi

Nel 2019, l'agenzia energetica danese ha rilasciato un'autorizzazione per la costruzione del gasdotto Nord Stream 2. Allo stato attuale, la maggior parte dei lavori di costruzione è stata completata.

L'agenzia energetica danese ha concesso al Nord Stream 2 AG una licenza per esplorare la piattaforma continentale del paese.

"A Nord Stream 2 AG è stato concesso un permesso di esercizio per i gasdotti Nord Stream 2 sulla piattaforma continentale danese. Il permesso è stato concesso a una serie di condizioni", ha affermato l'agenzia in un comunicato stampa.

Le condizioni dovrebbero garantire il funzionamento in sicurezza del gasdotto, che viene costruito per trasportare il gas russo in Europa attraverso il Mar Baltico.

Il Nord Stream 2 e il caso Navalny

Diversi politici in Germania e nell'Unione europea hanno recentemente fatto appelli per fermare o addirittura porre fine al progetto Nord Stream 2 a causa del presunto avvelenamento del personaggio dell'opposizione politica russa Alexey Navalny.

All'inizio di settembre, il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha dichiarato al tedesco Bild che il suo paese sta creando una coalizione per ostacolare il Nord Stream 2. Ha espresso il desiderio di vedere la Germania adottare la posizione degli Stati Uniti sul progetto guidato dalla Russia a causa di Navalny o "reali implicazioni per la sicurezza" della dipendenza dal gas russo.

Tuttavia, il cancelliere tedesco Angela Merkel ha osservato che la questione del Nord Stream 2 e l'incidente con Navalny dovrebbero essere presi in considerazione separatamente.

Nord Stream 2 è una joint venture da 10,5 miliardi di dollari tra la russa Gazprom, la tedesca Uniper e Wintershall, la austriaca OMV, la francese Engie e il conglomerato energetico britannico / olandese Royal Dutch Shell.

Il gasdotto di 1.230 km, la cui costruzione è stata quasi completata alla fine dello scorso anno prima che gli Stati Uniti introducessero sanzioni contro un appaltatore chiave, prevede di raddoppiare l'attuale capacità di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno della rete Nord Stream. Una volta completato, fornirà alla Germania le forniture di gas e trasformerà la nazione dell'Europa centrale in un importante hub energetico.

Nel frattempo, anche l'industria statunitense del gas naturale liquefatto (GNL) intende espandere i propri servizi sul mercato europeo. Secondo la Commissione europea, le esportazioni di GNL degli Stati Uniti in Europa sono aumentate del 760% da un incontro del 2018 tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l'ex presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker.