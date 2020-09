Singapore Airlines lancia servizio di consegna a domicilio del cibo di prima classe

La Singapore Airlines ha rinunciato al piano ‘fly to nowere’, i voli verso il nulla. Non economici e non sostenibili dal punto di vista ecologico. Per far fronte alla crisi dovuta alla pandemia di coronavirus propone ora un servizio di ristorazione in aereo, visite guidate e consegna cibo a domicilio, ma senza voli.

Singapore Airlines (SIA) ha abbandonato il suo piano per i "volo verso il nulla" a seguito di una revisione di fattori tra cui le implicazioni ambientali e la redditività finanziaria.

Per far fronte alla crisi dovuta alla pandemia di coronavirus propone ora un servizio di ristorazione in aereo, visite guidate e consegna cibo a domicilio, ma senza voli.

Appena due settimane fa era stata la stessa SIA ad annunciare l’innovativo piano per vincere la crisi profonda provocata dalla pandemia. A molti sarebbe mancato il piacere del viaggio, del volo e dell’avventura, per cui la compagnia di bandiera aveva pensato che i 'flights to nowhere', i voli verso il nulla, sarebbero stati una buona soluzione per catturare tutti i nostalgici clienti dei bei tempi pre-coronavirus.

L’idea era quella di decollare e atterrare dallo stesso aeroporto, il Changi di Singapore, dopo una navigazione panoramica della durata di tre ore.

Al contrario, la dirigenza, rifacendo di conto e valutando meglio la situazione, ha concluso che il gioco non sarebbe valso la candela. Scarso sarebbe stato il risultato economico e consumare combustibile per inquinare al solo fine di ‘non andare da nessuna parte’ non sarebbe evidentemente stato sostenibili neppure a livello di immagine.

Meglio, semplicemente offrire un servizio di pasti a bordo di un A380, condurre tour guidati, fornire servizi di consegna pasti da prima classe a domicilio, è stato convenuto.

La compagnia, che ha già tagliato 2.400 dipendenti e prevede di arrivare ad alleggerirsi di un totale di 4.300 posizioni per far fronte alla crisi profonda, ha annunciato la nuova iniziativa sul suo sito con un comunicato ufficiale.

I pacchetti di servizi, denominati Discover Your Singapore Airlines, sarà disponibile per la prenotazione sul sito della stessa compagnia in date diverse: il 5 ottobre per il servizio di consegna cibo a domicilio, il 12 ottobre per la cena a bordo di un aereo parcheggiato in aeroporto, il 1° novembre per il tour guidato dietro le quinte di un volo, con prova al simulatore.