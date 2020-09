Stop al sostituto d'imposta, Confindustria chiede che i dipendenti paghino Irpef come gli autonomi

Lo spirito che anima gli industriali è la necessità di una visione alta che abbia al centro l’impresa 🇮🇹. Una visione che oggi chiede il coraggio di scelte appropriate. Servono scelte per l'Italia del #futuro, difficili ma non impossibili #IlCoraggiodelFuturo #Confindustria2020 pic.twitter.com/wFfw9Jv5zC