Punto di vista Merkel su Nord Stream 2 resta invariato nonostante pressioni USA - Berlino

"Non posso dire che oggi ci siano nuovi sviluppi. Abbiamo più volte dato pieno conto su questo argomento", ha detto la vice portavoce, aggiungendo che non ci sono stati disaccordi tra Merkel e ministri tedeschi.

Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha detto lunedì al Bild che il suo Paese sta costruendo una coalizione per impedire che il progetto guidato dalla Russia venga completato. Il funzionario ha anche espresso il desiderio di vedere la Germania per convincerla ad accettare la posizione degli Stati Uniti su Nord Stream 2, così come per discutere il presunto avvelenamento dell'attivista dell'opposizione russa Alexey Navalny e per le "reali implicazioni per la sicurezza" della dipendenza dal gas russo.

Angela Merkel si era espressa in precedenza affermando che il destino del gasdotto non dipende dalla situazione riguardante Navalny, che era stato curato nell'ospedale Charite di Berlino dopo la presunta esposizione a un agente nervino del gruppo Novichok.

Il Nord Stream 2

Il Nord Stream 2 è una joint venture da 10,5 miliardi di dollari tra la russa Gazprom, le tedesche Uniper e Wintershall, la austriaca OMV, la francese Engie e il conglomerato energetico britannico / olandese Royal Dutch Shell. Il gasdotto di 1.230 km, la cui costruzione è stata quasi completata alla fine dello scorso anno prima che gli Stati Uniti introducessero sanzioni contro un appaltatore chiave, prevede di raddoppiare l'attuale capacità di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno della rete Nord Stream. Una volta completato, raddoppierà la fornitura di gas alla Germania e trasformerà la nazione dell'Europa centrale in un importante hub energetico.