Di Maio su Recovery Fund: occasione unica, migliore del Piano Marshall

Al lavoro per concretizzare un piano di utilizzo dei fondi messi a disposizione dall'Unione Europea. Il Recovery Fund occasione che non capiterà più e migliore del Piano Marshall.

L’Europa ha messo a disposizione delle risorse ingenti, “il Recovery Fund vale più del Piano Marshall”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in audizione alla Camera dei deputati sottolineando che si tratta di “un treno che non ripasserà più” e che per tale motivo bisogna fare presto a saltarci su prima che riparta.

“Un’occasione unica per modernizzare il nostro Paese”, ha aggiunto Di Maio.

Siamo disponibili a lavorare con tutti dice il ministro, vogliamo lavorare con il Parlamento, “maggioranza e opposizione, e con le forze sociali”.

Massimo impegno del Governo

Archiviato il passaggio critico delle elezioni regionali, ora il governo si mette in marcia per consegnare il piano italiano di utilizzo dei fondi del Recovery and Resilience Facility incluso nel Next Generation EU, il progetto in quattro punti della Commissione Europea per portare l’Europa a 27 fuori dalla crisi economica.

Per quanto riguarda la realizzazione del progetto il ministro afferma che ci lavorano da mesi e che come governo sono “nella fase di realizzazione delle proposte”.

Di Maio sottolinea anch’egli uno dei paletti che guideranno gli interventi di spesa usando i 209 miliardi di euro dell’Europa, ovvero la concentrazione strategica delle risorse per “affrontare i nodi strutturali che hanno frenato la crescita”.

Secondo i recenti interventi del governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, sono 30 anni che l’Italia è sostanzialmente ferma.