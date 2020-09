Leonardo Australia si unisce al distretto spaziale australiano Lot Fourteen di Adelaide

Leonardo Australia entrerà a far parte del distretto spaziale australiano Lot Fourteen di Adelaide in collaborazione con SmartSat CRC, attraverso e-GEOS, una joint venture tra Telespazio, controllata di Leonardo, e l'Agenzia Spaziale Italiana.

A riferirlo è la stessa compagnia con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, sottolineando come la notizia sia stata accolta con estremo entusiasmo dalla comunità locale e dal premier dell'Australia Meridionale, l'onorevole Steven Marshall:

"Il South Australia è la capitale della difesa e dello spazio del Paese ed è fantastico vedere un'altra incredibile azienda internazionale che sceglie il South Australia per fare affari. Il forte interesse mostrato dai principali attori nazionali e internazionali è un ottimo vantaggio per il South Australia ed è un'ulteriore prova che Lot Fourteen è una calamita per gli affari e posti di lavoro. L’arrivo di Leonardo al Lot Fourteen rafforza il forte impegno del mio governo nel creare un hub unico che genererà migliaia di posti di lavoro per gli australiani meridionali, oggi e nel futuro, sono state le parole dell'Onorevole come recita il comunicato.

Leonardo è dunque pronta a collaborare con l'industria spaziale australiana al fine di "stimolare la crescita locale e la competitività internazionale" del settore nel paese in quello che viene definito "il cuore pulsante dell'attività spaziale australiana", come confermato anche dal professor Koronios, CEO di SmartSat CRC.

"Leonardo Australia mira a collaborare con SmartSat utilizzando le competenze locali, sviluppando opportunità di business competitive con i propri partner globali e portando quindi alla creazione di nuovi posti di lavoro e alla crescita del settore", sono state le sue parole.

La partnership di Leonardo Australia, attraverso il coinvolgimento di e-GEOS è diventata partner di supporto del Centro di Ricerca Cooperativa Spaziale SmartSat CRC di Adelaide.

“Leonardo può contare su decenni di esperienza maturata nei programmi spaziali e ricopre un ruolo cruciale in numerose importanti missioni come per il sistema di navigazione globale Galileo, Copernicus, COSMO-SkyMed, PRISMA (Hyperspectral Precursor), per le missioni ExoMars e Rosetta, nonché per la Stazione Spaziale Internazionale. La presenza di Leonardo ad Adelaide è un passo importante per l'ecosistema dell'Australia Meridionale”, ha dichiarato Richard Price, Chief Executive of Defense SA.

Leonardo Australia

La partnership tra Leonardo Australia, azienda tra le prime dieci al mondo nel settore aerospaziale, della Difesa e della Sicurezza, con rivavi pari a 23 miliardi di dollari australiani e SmartSat CRC ha avuto inizio nel 2019.

Fino ad ora tale rapporto e si è rivelato fino ad ora essere, come si legge nel comunicato di Leonardo, "un fattore chiave nella strategia dell'azienda per accrescere la propria presenza nell'industria spaziale nella regione dell'Oceania e per sviluppare opportunità di ricerca e commercializzazione congiunte".