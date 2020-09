Italia e cambiamento climatico, -8% PIL pro capite entro il 2100

Il cambiamento climatico è o non è un problema di economia su larga scala? Secondo l’Analisi del rischio sui cambiamenti climatici in Italia realizzata dalla Fondazione Cmcc, l’Italia rischia l’8% del PIL pro capite a causa degli stravolgimenti climatici.

Uno scenario deprimente che colpirebbe in particolare il già caldo Sud Italia, dove a causa dell’aumento delle temperature ne risentirebbe l’agricoltura, l’approvvigionamento di acqua potabile, i consumi energetici e anche la salute delle popolazioni.

L’Analisi prevede un aumento di 2 gradi della temperatura media entro i prossimi 30 anni rispetto al periodo 1981-2020, ma se non saranno applicate politiche volte al contenimento delle cause che scatenano il riscaldamento, l’Italia del 2100 potrebbe essere più calda mediamente di 5 gradi centigradi.

E a quel punto potremo dire addio ai già sottili ghiacciai delle Alpi, potremo dire addio alla settimana bianca anche a Courmayer o a Cortina d’Ampezzo. Insomma un intero settore economico non in ginocchio, ma che si andrebbe a estinguere come i dinosauri 75 milioni di anni fa.

Guai per chi vivrà in città

Il modello attuale spinge ancora molto verso l’accentramento delle persone in zone urbane, e cioè in città. Proprio queste vivranno l’innalzamento delle temperature più significative con conseguenze molto serie sulla popolazione: bambini, anziani, disabili, persone fragili.

Atteso l’aumento di morti per cardiopatie ischemiche scrive il rapporto, ictus, nefropatie e disturbi metabolici da stress termico.

Ed ancora: “incremento delle malattie respiratorie dovuto al legame tra i fenomeni legati all’innalzamento delle temperature in ambiente urbano (isole di calore) e concentrazioni di ozono (O3) e polveri sottili (PM10).”

L’emergenza climatica dichiarata dall’Unione Europea lo scorso 2019 è una questione di sopravvivenza.