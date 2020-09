Cieli sicuri, Leonardo consegna alla RAF sistema antidrone completo

Leonardo non ferma lo sviluppo delle tecnologie anti-drone ed ha consegnato alla Royal Air Force britannico il primo di quattro sistemi ORCUS, per la difesa da droni ostili.

L'azienda con base italiana Leonardo, leader nella tecnologia anti-drone e fornitore delle Forze Armate di Regno Unito e Italia ha consegnato alla Royal Air Force tecnologia anti-drone a supporto del programma di ricerca e sviluppo SYNERGIA.

In particolare, il primo dei quattro sistemi anti-drone completi, destinati alla Royal Air Force, verrà impiegato a supporto della prossima fase del programma di ricerca e sviluppo “Counter-Unmanned Aerial System” (C-UAS).

Il sistema ORCUS sta giocando un ruolo chiave nell’intensa campagna di test e valutazioni, che migliorerà la comprensione della Forza Armata britannica su come impiegare al meglio questo tipo di tecnologia in risposta alle minacce rappresentate da droni ostili. - afferma Leonardo in un comunicato stampa.

Il programma è cosiderato di primaria importanza per la sicurezza nazionale dalla Difesa britannica e la RAF, utilizzerà ORCUS per ammodernare la capacità esistente e poter intervenire rapidamente in ogni punto del Paese a supporto dei servizi di emergenza in caso di incidenti causati da sistemi a pilotaggio remoto.

Le caratteristiche del sistema fornito

Il sistema modulare fornito da Leonardo per la fase di studio permetterà alla RAF di valutare una vasta gamma di capacità, incluso un radar avanzato, sensori elettro-ottici e di radio frequenza, oltre ad una contromisura di attacco elettronico.

In un secondo momento, ulteriori equipaggiamenti saranno integrati per essere collaudati e valutati.

Ovunque, gli operatori della RAF saranno in grado di determinare il modo migliore per localizzare, tracciare, identificare e neutralizzare i droni ostili.

Il programma di ricerca permetterà la messa a punto dei requisiti per l’acquisizione da parte della RAF di una capacità anti-drone, finalizzata a proteggere le basi aeree del Regno Unito.

Funzionamento già testato

Elementi del C-UAS di Leonardo sono già stati operati dalla RAF Protection Force nel 2018 e nel 2019 in ocassione dell’avvistamento di droni sugli aeroporti londinesi di Gatwick e Heathrow.

La Royal Air Force non è l'unico cliente del sistema scalabile e modulare C-UAS di Leonardo. L’azienda ha in essere contratti per l’equipaggiamento C-UAS con l’Esercito Italiano e con l’Aeronautica Militare Italiana.

