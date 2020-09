Per Bloomberg Apple metterà in vendita 75 milioni di iPhone con la rete 5G

"Apple ha chiesto ai fornitori di realizzare almeno 75 milioni di iPhone 5G entro la fine dell'anno, sostanzialmente in linea con la produzione dello scorso anno", scrive l'agenzia.

Fonti a conoscenza della situazione affermano che la società prevede di spedire fino ad 80 milioni di iPhone di nuova generazione quest'anno.

I quattro nuovi iPhone dovrebbero essere lanciati ad ottobre e saranno disponibili in una varietà di design e dimensioni con connettività 5G. L'agenzia rileva che sono in cantiere anche un nuovo iPad Air con uno schermo edge-to-edge come l'iPad Pro, due nuove versioni di Apple Watch, cuffie e una versione più piccola dell'altoparlante HomePod.

In precedenza il portale specializzato Ixbt ha condiviso le possibili caratteristiche del nuovo 'smartphone' della Apple, l'iPhone 12 Pro Max, il cui lancio sul mercato è stato rinviato per la pandemia di coronavirus.

