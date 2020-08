Italia riceverà dal SURE 27,4 miliardi di euro. Soddisfatto Gentiloni

Arrivano i fondi SURE per pagare la cassa integrazione. Dall'Europa 27,4 miliardi di euro di prestiti a tassi vantaggiosi per scongiurare i licenziamenti. Soddisfatto Paolo Gentiloni.

Tra gli strumenti del piano Next Generation EU promosso dalla Commissione Europea c’è anche il SURE con una dotazione di 100 miliardi destinati al sostegno all’occupazione.

L’Italia riceverà 27,4 miliardi di euro, ovvero la quota più alta tra i fondi che la Commissione UE ha proposto di distribuire tra 15 Stati membri dell’Unione Europea.

In totale sono messi a disposizione dei Paesi Ue 81,4 miliardi di euro per preservare l’occupazione. Ora spetta al Consiglio europeo approvare la proposta di assistenza.

Per l’Italia la disponibilità si caratterizza come una ottima opportunità di ottenere un prestito a tassi di interesse estremamente bassi e vantaggiosi che il mercato finanziario non potrebbe mai garantire.

La proposta è stata concretamente strutturata da Paolo Gentiloni Commissario agli Affari economici e dal Commissario al Lavoro Nicolas Schmit.

L’Italia potrà usare questi fondi per finanziare la cassa integrazione o altre misure di sostegno al reddito dei lavoratori, che scongiuri il licenziamento di centinaia di migliaia di lavoratori.

La soddisfazione di Gentiloni

Paolo Gentiloni si è detto moto soddisfatto della proposta avanzata dalla Commissione Ue e riconosce in questa disponibilità “un apprezzamento alle politiche messe in campo in questi mesi dal Governo per la salvaguardia dei livelli occupazionali”.

L’Italia potrà utilizzare i fondi per cassa integrazione, bonus baby sitter, congedo parentale, misure per lavoratori disabili, credito di imposta sanificazione e adeguamento covid.

Come funziona Sure

Sure è un sussidio pubblico integrativo al reddito di chi lavora meno o non lavora. Il meccanismo evita il licenziamento e introduce programmi di formazione per i lavoratori inattivi.

Qualcosa di simile al Reddito di cittadinanza, ma esteso anche a chi lavora con salari molto bassi.