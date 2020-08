Pensioni pagate in anticipo anche a settembre e ottobre

I pensionati otterranno la pensione in anticipo anche a settembre e ad ottobre. L’informazione giunge direttamente dalle Poste Italiane, che con un post sul sito web ufficiale avvertono gli aventi diritto che le pensioni di settembre saranno distribuite a partire da mercoledì 26 agosto.

Per quanti hanno un Conto BancoPosta, un Libretto di Rispamio o una Postepay Evolution, non devono preoccuparsi perché la pensione verrà loro accreditata direttamente il 26 agosto.

Tutti coloro i quali devono invece ritirare la pensione in contanti, dovranno presentarsi presso gli uffici postali territoriali in base al calendario già stabilito. Si parte con i cognomi che iniziano per ‘A’ e ‘B’ mercoledì 26 agosto, mentre le lettere dalla ‘S’ alla ‘Z’ dovranno attendere martedì 1 settembre per ritirare la pensione.

Bisognerà armarsi di molta pazienza, perché si entra scaglionati negli uffici postali. Oppure ecco le alternative suggerite qui di seguito.

I Carabinieri ritirano la pensione per i cittadini

“Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri hanno sottoscritto una convenzione grazie alla quale tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri.”

Questo quanto scrive Poste Italiane, per garantire i cittadini contro truffe e furti.

Educazione al digitale

La pandemia ha reso evidente come sia necessaria l’educazione al digitale, e come sia importante poter e saper gestire le proprie finanze attraverso un conto corrente bancario online.

Un conto online, infatti, permette al pensionato e alla pensionata di ricevere la pensione direttamente sul proprio conto e di non dover trascorrere ore in fila all’esterno di un ufficio postale. La sicurezza è doppia, sia sanitaria che contro furti e truffe.