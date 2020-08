Al via il controesodo, per 3 italiani su 4 vacanze finite

Terminate le vacanze per il 73% degli italiani che hanno deciso di trascorrere almeno un giorno fuori casa. Iniziato così il controesodo che conclude le ferie estive per molti italiani.

Le vacanze sono già terminate per 3 italiani su 4 (il 73%). Questo quanto riferisce Coldiretti che ha stilato una ricerca con l’Istituto Ixé per monitorare le partenze degli italiani in questa estate condizionata dalla pandemia.

Coldiretti evidenzia anche che tra fine agosto e inizio settembre vi saranno comunque partenze di italiani verso le località di villeggiatura.

Il controesodo suggerisce anche che sulle strade e autostrade italiane vi è, e vi sarà questo fine settimana una maggiore affluenza di autovetture che potrebbero creare code anche chilometriche.

Secondo Coldiretti almeno 21,1 milioni di italiani hanno deciso di concedersi almeno un giorno di vacanza nel mese di agosto 2020.

Il dato, seppur confortante rispetto alle premesse di giugno (-54%) e di luglio (-23%), indicano comunque una flessione dell’11% rispetto al mese di agosto del 2019.

Gli italiani partiti per le vacanze, fa notare Coldiretti, hanno preferito in alcuni casi attendere l‘evoluzione della pandemia concentrando la vacanza nell’ultimo mese utile: agosto.

Italia destinazione preferita

“L’Italia quest’anno è di gran lunga la destinazione preferita” poiché è stata “scelta come meta dal 93% rispetto all’86% dello scorso anno”, scrive ancora Coldiretti.

Gli italiani hanno preferito ovviamente affollare le spiagge del Bel Paese, ma la campagna e la montagna hanno registrato una crescita sorprendente e lo stesso dicasi per i piccoli borghi italiani, questi ultimi riscoperti grazie al cosiddetto turismo di prossimità. Un turismo che porta gli italiani e le italiane a scoprire o rispolverare le loro radici culturali, visitando luoghi a poche decine di chilometri da casa.

Gli stranieri i grandi assenti

Gli stranieri sono la nota dolente di questa strana estate. A causa delle misure anti Covid-19 messe in campo dagli altri Stati e dallo stesso stato italiano, gli stranieri sono giunti in Italia in minima quantità.

Così in particolare le città d’arte hanno sofferto un calo molto significativo, con ristoranti che hanno guadagnato decisamente meno degli omologhi collocati sulle zone costiere.