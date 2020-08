27,4mln italiani in vacanza a Ferragosto, ma mancano gli stranieri

27,4 milioni di italiani in vacanza almeno il giorno di Ferragosto, ma c'è anche chi ha lavorato per la sicurezza degli altri e chi non ha potuto concedersi nulla. Grandi assenti gli stranieri.

Ai timori per la crisi economica e per il contagio, 27,4 milioni di italiani hanno preferito andare in vacanza per almeno un giorno.

Secondo Coldiretti il giorno di Ferragosto 1 italiano su 2 ha trascorso la giornata da parenti o amici, al mare, in montagna o in campagna.

Gli italiani hanno riscoperto il picnic con grigliata, e popolato gli agriturismi italiani. Altri invece hanno preferito il ristorante.

Mare e campagna le mete preferite, seguite dalla montagna. 400 mila italiani hanno invece premiato gli agriturismi.

10,6 milioni gli italiani che hanno trascorso la giornata di Ferragosto tra le mura domestiche, mentre per 8,1 milioni di italiani è stata una giornata come le altre.

C’è ovviamente anche chi ha trascorso la giornata al lavoro, come le migliaia di donne e di uomini delle forze dell’ordine che hanno garantito sicurezza anche il 15 di agosto, e a cui è andato il riconoscimento della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese.

Senza dimenticare i sanitari che restano in prima linea negli ospedali per curare chi si ammala di Covid-19.

Italia preferita dal 93% degli italiani, ma gli stranieri?

Il 93% degli italiani ha preferito restare in Italia, contro l’86% dell’anno scorso. Un incremento importante secondo Coldiretti, che però non compensa del tutto l’assenza degli stranieri.

I grandi assenti sono proprio loro, i turisti provenienti dall’estero. Al netto di una sparuta rappresentanza, nei mesi di giugno e di luglio i turisti stranieri giunti nel Bel Paese si sono contati sulle dita di una mano.