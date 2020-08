Stellantis: quali sono i modelli di auto che torneranno sul mercato

Da mesi sono numerose le indiscrezioni sui modelli di auto che torneranno nel mercato in seguito alla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e PSA. Quest'ultima darà origine a Stellantis.

Tra i modelli di auto che potrebbero tornare una volta conclusa la fusione dei due gruppi, le principali indiscrezioni si concentrano su Alfa Romeo Giulietta, MiTo e Fiat Punto.

Dei modelli di auto più caratteristici, quello che ha più possibilità di tornare sul mercato automobilistico è Alfa Romeo Giulietta, della quale sarebbe possibile una nuova versione in futuro. Stellantis potrebbe sfruttare la piattaforma CMP per dare origine ad una nuova versione di Giulietta che potrebbe affiancare nel segmento C Alfa Romeo Tonale e diversa dal modello attuale.

Per quanto riguarda Fiat Punto , si parla molto di una nuova generazione di questo iconico modello. Lo stesso capo globale di Fiat Oliver Francois nei mesi scorsi ha ammesso il ritorno di Fiat nel segmento B del mercato con almeno due modelli uno dei quali potrebbe essere proprio una nuova Fiat Punto.

Una nuova Alfa Romeo MiTo è il modello che ha meno possibilità di tornare sul mercato, nonostante di recente nuovi render siano apparsi sul web a mostrare quello che potrebbe essere l'aspetto di una nuova MiTo con piattaforma CMP.

Il 15 luglio è stata comunicata la nascita di Stellantis, nome dato alla fusione dei due gruppi automobilistici FCA e PSA. La fusione dei due gruppi automobilistici Fca e Psa sarà completata entro la fine del primo trimestre 2021.