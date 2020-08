Aumentano americani che rinunciano alla cittadinanza a causa del COVID-19

Secondo un recente sondaggio sui dati del governo, gli americani continuano a rinunciare alla cittadinanza ai livelli più alti mai registrati dal 2016.

5.816 americani hanno rinunciato ai passaporti nei primi sei mesi del 2020, presentando così un picco di oltre dieci volte rispetto agli ultimi sei mesi del 2019, quando 444 cittadini hanno rinunciato alla cittadinanza, secondo una ricerca degli Enrolled Agents and Bambridge Accountants di New York.

In totale 2.072 americani hanno rinunciato alla cittadinanza nel 2019.

L'ondata di rinunce durante la prima metà del 2020 ha battuto anche un precedente record stabilito nel 2016, quando 5.409 americani hanno rinunciato alla cittadinanza nel corso dell'anno, un salto del 26% rispetto ai dati registrati nel 2015.

I nuovi dati compilati da Bambridge Accountants e tratti dal Federal Register non offrono le ragioni che spingono i cittadini a rinunciare ai loro passaporti, tuttavia Alistair Bambridge, partner di Bambridge Accountants New York, è stato citato da PRNewswire suggerendo che la pandemia COVID-19 abbia avuto un impatto l "enorme inversione di tendenza" della rinuncia agli espatriati statunitensi.

In precedenza, la tendenza andava verso un forte calo dal 2017.

"L'attuale pandemia ha concesso alle persone il tempo di rivedere i loro legami con gli Stati Uniti e decidere che l'attuale clima politico e la rendicontazione fiscale annuale degli Stati Uniti è semplicemente troppo da sopportare", ha detto Alistair Bambridge.

Le norme fiscali federali del paese sono suggerite dagli esperti come una probabile spiegazione per molte rinunce.

Gli Stati Uniti prelevano le tasse in base alla nazionalità piuttosto che alla residenza, costringendo molti americani all'estero a presentare una richiesta all'IRS (e in alcuni casi a pagare le tasse) anche se non vivono nel paese da anni.

Ma tenendo presente che la pressione fiscale è rimasta invariata negli ultimi tempi e non ha avuto un impatto in precedenza sui dati di rinuncia alla cittadinanza, si suggerisce che l'attuale aumento sia stato innescato da altri motivi, come la pandemia di coronavirus o le turbolenze politiche.

"Per i cittadini statunitensi che vivono all'estero, sono ancora tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi degli Stati Uniti ogni anno, potenzialmente pagare le tasse statunitensi e dichiarare tutti i loro conti bancari esteri, investimenti e pensioni detenuti al di fuori degli Stati Uniti Per molti americani questa intrusione è troppo complicata, così prendono la seria decisione di rinunciare alla cittadinanza poiché non hanno intenzione di tornare a vivere negli Stati Uniti", afferma Bambridge.

Il ritmo degli americani che "abbandonano la nave" ha iniziato ad accelerare nel 2010, quando il Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca) è diventato legge e ha portato a un numero record di rinunce alla cittadinanza statunitense nel corso degli anni 2010, scrive Fortune.

A quel tempo, l'atto era percepito come un mezzo per arginare l'evasione fiscale da parte dei cittadini statunitensi che vivevano o lavorano all'estero.

Coloro che decidono di rinunciare alla cittadinanza statunitense devono pagare una tassa di uscita di $ 2.350 e pagare le tasse arretrate dovute all'IRS.