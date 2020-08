Decreto Agosto, tutto quello che prevede per rilancio dell’economia

Approvato ieri sera il decreto legge Agosto con cui il governo italiano finanzia con ulteriori 25 miliardi di euro misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia nazionale.

In totale sono 100 i miliardi messi in campo per fare fronte all’emergenza economico-sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, che equivalgono al 6% del PIL nazionale.

Il nuovo decreto legge prolunga alcune misure adottate sin dall’inizio dell’emergenza e ne introduce o perfeziona altre. Vediamo nel dettaglio tutto ciò che il dl agosto contiene e quali i benefici a favore degli italiani e delle italiane.

A chi si rivolge il dl agosto?

Il decreto legge di agosto si rivolge ai lavoratori, alle famiglie e alle imprese, con uno sguardo particolare alle “aree svantaggiate del Paese”.

Misure a favore del lavoro

Il decreto introduce uno sgravio del 30% sui contributi pensionistici per le aziende situate nelle aree svantaggiate dell’Italia, quindi una particolare attenzione al Sud Italia e alle Isole. L’obiettivo è stimolare la crescita e l’occupazione, ma anche evitare la chiusura delle imprese.

Lo sgravio resterà in vigore da ottobre a dicembre 2020, ma si prevede di estendere lo sgravio “sul lungo periodo con prossimi interventi”.

La cassa integrazione ordinaria, l’assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga sono state prolungate fino a un massimo di 18 settimane complessive.

Se una azienda non richiederà la Cig, è previsto un premio sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali “per un massimo di 4 mesi,” e non oltre il 31 dicembre 2020.

Le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, “in aumento dell’occupazione netta”, non dovranno versare i contriuti previdenziali per un massimo di 6 mesi dall’assunzione.

Sul lato dei licenziamenti, il decreto legge agosto prevede che “i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell’esonero dai contributi previdenziali resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento individuali e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020.”

Anche i licenziamenti collettivi sono sospesi, ma nel caso in cui l’attività d’impresa cessi in maniera definitiva la norma non si applica.

Per quanto riguarda i contratti di lavoro subordinati a tempo determinato, essi possono essere rinnovati e prorogati per un massimo di 12 mesi anche in assenza di causale.

Indennità e reddito di emergenza

Per il reddito di emergenza sono previsti ulteriori 400 euro destinati alle famiglie più bisognose.

Prorogati per ulteriori due mesi la Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) e l’indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” per i collaboratori coordinati e continuativi, per i quali il periodo di fruizione è previsto terminare nel periodo compreso tra l’1 maggio 2020 e il 30 giugno 2020.

Il decreto di agosto introduce anche nuove indennità per alcune categorie fino a ora escluse dagli interventi economici. In particolare viene introdotta una indennità da 1.000 euro per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo che hanno perso il lavoro a causa dell’emergenza sanitaria in atto.

L’indennità di 1.000 euro è prevista anche per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, dipendenti stagionali appartenenti al altri settori, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio.

Una indennità di 600 euro è prevista anche per i lavoratori marittimi e gli stagionali sportivi.

Sostegno alle imprese

Per le imprese viene previsto un finanziamento per gli esercizi di ristorazione che abbiano subito una perdita tra marzo e giugno 2020 di almeno il 25% del fatturato rispetto a identico periodo del 2019.

I ristoranti potranno richiedere un contributo a fondo perduto per acquistare prodotti da filiere agricole, alimentari e vitivinicole prodotte da materia Made in Italy esclusivamente. Il contributo minimo riconosciuto a fondo perduto è di 2.500 euro.

400 milioni di euro a fondo perduto sono destinati agli esercenti dei centri storici che abbiano registrato a giugno un calo di fatturato del 50% rispetto allo stesso periodo del 2019. In questo caso il contributo minimo a fondo perduto è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi.

Rifinanziati alcuni strumenti di supporto alle imprese, tra cui ulteriori 64 milioni per la “nuova Sabatini”, 500 milioni per i contratti di sviluppo, 200 milioni per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa.

Ulteriori 950 milioni vanno per il Fondo Ipcei per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di interesse europeo.