Facebook avvia su Instagram un concorrente di Tik Tok

Il servizio è stato intitolato Instagram Reels e viene pubblicizzato come "un nuovo modo di creare e scoprire corti e divertenti video". Come scrive Facebook in un comunicato, condividendo i pezzi sul profilo pubblico qualsiasi autore avrà un’opportunità di raggiungere la nuova platea "sul palcoscenico globale".

Reels è disponibile su Instagram da oggi in oltre 50 paesi, anche in Italia.

In precedenza il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva affermato di poter mettere al bando Tik Tok in base del fatto che è una società cinese che, per legge, deve trasferire i dati degli utenti alle autorità della Cina.

Tik Tok afferma che non ha mai condiviso i dati degli utenti con le autorità cinesi e non ha intenzione di farlo. I media riportano che al momento Microsoft è in trattative per acquistare Tik Tok.