Startup green di due fratelli in Finlandia: vicino alla fattoria aprono distributore di biogas

Entro la fine del 2020 in Finandia sarà aperta la prima stazione di rifornimento degli automobili con il biogas. Lo hanno dichiarato a Sputnik i due fratelli imprenditori Janne e Ville Vuorenmaa.

La famiglia Vuorenmaa dispone di 180 fattorie in tutta la Finlandia. Il primo impianto per la produzione di biogas dal letame è spuntato nelle loro fattorie nel 2005, ricoprendo il fabbisogno di elettricità e calore dell'impresa.

"Abbiamo un nostro impianto di biogas da 15 anni. In passato estravamo calore ed elettricità dal concime di vacca per i fabbisogni della nostra fattoria. Quando è arrivato il momento delle nuove apparecchiature, abbiamo pensato di poter estendere immediatamente e produrre gas per i trasporti", ha raccontato Janne Vuorenmaa.

"Quest'anno le autocisterne del latte inizieranno a fare rifornimento ad una fattoria. Allo stesso tempo, qui, in via Virtala (nel comune di Haapavesi), aprirà una stazione di servizio accessibile a tutti", ha dichiarato l'imprenditore.

Al momento alle fattorie della cooperativa Valio vengono utilizzate in totale 20 stazioni che elaborano il biogas dal letame. L'obiettivo di Valio è portare a zero la sua impronta di carbonio entro il 2035.