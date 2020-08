Elon Musk: "la Cina spacca", gli USA invece stanno perdendo il loro vantaggio tecnologico

Elon Musk ha elogiato l'etica del lavoro cinese e ha criticato quella americana, prevedendo che le società statunitensi perderanno terreno per i loro atteggiamenti "compiacenti e arroganti".

“La Cina spacca secondo me. L'energia in Cina è fantastica. Lì ci sono un sacco di persone intelligenti che lavorano sodo ", ha detto Musk sul podcast di Automotive News venerdì.

"Lo sono davvero, non sono viziati, non sono compiacenti, mentre vedo negli Stati Uniti sempre più compiacenza e arroganza in particolare in luoghi come la Bay Area, Los Angeles e New York."

Elon Musk ha paragonato questi settori economici e l'intera nazione alle squadre sportive sazie di vittorie.

"Quando hai vinto per troppo tempo dai per scontato qualcosa: gli Stati Uniti, e specialmente la California e New York, hanno vinto per troppo tempo", ha detto. "Quindi, proprio come alcune squadre sportive professioniste vincono un campionato per tante volte di seguito, si rilassano e iniziano a perdere".

Musk ha anche affermato che Tesla ha ricevuto "il minimo supporto governativo rispetto a qualsiasi casa automobilistica".

Il produttore di auto elettriche, allora una startup, ha ottenuto un prestito di 465 milioni di dollari dall'amministrazione Obama nel 2010 per realizzare uno stabilimento in California e iniziare la produzione della sua berlina Model S di punta. Ha rimborsato il prestito nel 2013, nove anni prima del previsto.

L'importo totale dei sussidi finanziati dai contribuenti per il suo impero tecnologico (che comprende anche la società spaziale spaziale SpaceX e la società di energia rinnovabile SolarCity) ha raggiunto $ 4,9 miliardi entro il 2015, secondo il Los Angeles Times.

Tesla ha anche rivelato nella sua presentazione trimestrale di martedì di aver ricevuto "alcuni contributi relativi agli stipendi" dal governo nella prima metà del 2020 per compensare l'impatto della pandemia di coronavirus, ma non avrebbe rivelato la cifra precisa.

L'unica fabbrica americana della società, in California, è stata chiusa per sei settimane in primavera. Elon Musk, che ha a lungo messo in dubbio la gravità della pandemia, ha sfidato pubblicamente i blocchi imposti dalle autorità ed ha riaperto l'impianto a maggio.

Oppositore di ulteriori fondi governativi di assistenza, Musk ha in aggiunta ottenuto $ 1,6 miliardi in prestiti dalle banche locali in Cina per costruire e iniziare a produrre veicoli nella sua fabbrica di Shanghai. La fabbrica è stata riaperta rapidamente a febbraio dopo solo due settimane di lockdown per ordine del governo e poco dopo l'OMS ha dichiarato il coronavirus un'emergenza sanitaria pubblica internazionale.

Funzionari cinesi hanno aiutato Tesla a procurarsi 10.000 respiratori, disinfettanti e altre forniture per riprendere le operazioni il primo giorno lavorativo dopo l'interruzione del capodanno lunare, secondo quanto riferito dai media statali.

Tuttavia, Musk ha detto sul podcast che Tesla non ha ricevuto tanto aiuto dalle autorità cinesi quanto le compagnie nazionali. "Sono stati di supporto", ha ammesso. “Ma sarebbe strano se fossero più favorevoli a un'azienda non cinese. Loro non lo sono."