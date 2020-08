Borsa Italiana (ancora) in vendita: ipotesi Euronext, Deutsche Boerse o Golden Power

Borsa Italiana spa potrebbe essere messa in vendita dal gruppo londinese LSE che ne detiene la proprietà. Solo una esplorazione, ma basta ad attivare tanti interessi.

I gioielli di famiglia non si vendono agli stranieri, questa dovrebbe essere la regola ma nel mercato globale e dei vincoli europei spesso non è possibile.

Tuttavia la pandemia ha fatto abbassare gli scudi all’Unione Europea e ora il Golden Power può essere applicato anche sulle banche e sulle società finanziarie.

In tutto questo s’inserisce l’ipotesi che il London Stock Exchange Group (LSE), potrebbe vendere Borsa Italiana spa al miglior offerente.

Per ora è solo una esplorazione del mercato per capire se ci sono interessati all’acquisto, ma basta questo a mettere in allarme anche i servizi segreti italiani.

Sì perché il Copasir avverte il Governo che è improrogabile intervenire con “valutazioni sugli strumenti utili da mettere in campo per intervenire in senso proattivo in questa vicenda”, riporta Teleborsa.

Insomma, Borsa Italiana spa, la Borsa di Milano, è un asset strategico nazionale e non sarebbe male se tornasse in mani italiane.

Opzione Golden Power

Qui entrerebbe in campo l’opzione di attivare il Golden Power esteso di recente dal governo per scongiurare lo shopping straniero sulle aziende italiane in crisi o indebolite dall’attuale scenario pandemico.

Così si potrebbe anche profilare un intervento di Cassa depositi e prestiti che potrebbe entrare nell’azionariato.

Solo suggestioni? Per ora Borsa Italiana spa fa parte ancora del gruppo LSE, ma l’intenzione di vendere è stata lanciata e il risultato lo vedremo nei prossimi mesi.

Tra gli interessati potenziali i francesi di Euronext e Deutsche Boerse che gestisce la potentissima Borsa di Francoforte.

Chi si aggiudicherà tutto il mercato finanziario italiano?