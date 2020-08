Ecobonus auto, dall’1 agosto richiedibili fino a 10mila euro: come ottenerlo?

Scattato oggi 1 agosto l'ecobonus per le autovetture di categoria M1. L'incentivo prevede fino a 10 mila euro di sconti sul prezzo di listino per l'acquisto di auto a basse emissioni.

Scattato alle ore 10 dell’1 agosto 2020 l’incentivo sulle auto e i veicoli a basse emissioni di categoria M1, che hanno quindi quattro ruote e sono adibiti al trasporto di persone. L’incentivo resterà valido fino al 31 dicembre 2020 e prevede uno sconto sul prezzo di acquisto fino a 10mila euro.

Ci sono 50 milioni di euro a disposizione in più rispetto ai 100 milioni per il 2020 già stanziati e ai 200 milioni stanziati per il 2021.

La gamma di veicoli per la quale è possibile chiedere l’ecobonus è stata ampliata e l’incentivo potrà arrivare fino a 8mila euro per l’acquisto con rottamazione del veicolo usato e fino a 5 mila euro per acquisto senza rottamazione.

All’ecobonus auto il venditore potrà aggiungere a discrezione sconti fino a 2 mila euro, mentre l'ecobonus per gli scooter è già attivo da alcuni giorni.

Si potrà prenotare l’ecobonus sul sito ecobonus.mise.gov, anche per veicoli con emissioni di CO2 61/110 g/Km che appartengano alla classe ambientale Euro 6, ma che abbiano un prezzo di listino non superiore ai 40 mila euro.

Situazione dei fondi residui

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico è presente un contatore a scalare che rende conto dell’uso degli incentivi.

Per quanto riguarda l’ecobonus di classe M1 sono disponibili 104,7 milioni di euro; per la classe L 6,36 milioni di euro; per la classe M1 (Decreto Rilancio) 44,72 milioni di euro.

Per quanto riguarda i fondi messi a disposizione dal Decreto Rilancio, quindi, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dell’1 agosto, sono stati già richiesti 5,28 milioni di euro di incentivi per auto a basse emissioni di classe M1.