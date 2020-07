L'economia americana precipita del 32,9% nel secondo trimestre per misure anti-Covid

L'economia statunitense è crollata del 32,2% nel secondo trimestre del 2020, il ritmo più veloce della storia americana, a causa delle misure di blocco causate dalla crisi sanitaria COVID-19, secondo il Dipartimento del Commercio.

"Il prodotto interno lordo (PIL) reale è diminuito del 32,9% annuo nel secondo trimestre del 2020, secondo la stima" anticipata "pubblicata dall'Ufficio di analisi economica", si legge nel comunicato stampa del dipartimento.

Secondo le prime stime, il calo del PIL nel secondo trimestre, da aprile a giugno, si spiega principalmente con un calo della spesa per consumi, che è diminuito del 34,6% su base annua.

Si ritiene che il declino sia il più drammatico registrato da quando il governo degli Stati Uniti ha iniziato a documentare queste cifre nel 1947. Il calo più brusco del 10% si è verificato nel secondo trimestre del 1958. Il dato è ancora più ottimista di quanto inizialmente previsto dagli economisti, che hanno previsto un calo del 34,7%, secondo rilevazioni condotte da Dow Jones.

Nel primo trimestre del 2020, il PIL degli Stati Uniti è sceso a un tasso annuo del 4,8%, secondo l'Ufficio di analisi economica, già in calo significativo rispetto all'aumento del 2,1% registrato nel 4° trimestre 2019.

L'attività economica USA si riprenderà per poi rallentare nuovamente

Il calo dei dati sul PIL è arrivato come una combinazione di forti cali dei consumi, delle spese e degli investimenti, con l'indice dei prezzi delle spese per consumi personali sceso all'1,9% nel secondo trimestre. I dati sul reddito personale rimangono comunque elevati, probabilmente a causa delle grandi iniezioni di denaro avviate dall'amministrazione Trump per aiutare le imprese e i consumatori americani a rimanere a galla durante la pandemia. Come tale, il reddito disponibile personale è aumentato del 42,1% a $ 1,53 trilioni in totale durante questo periodo.

Si ritiene che aprile sia stato il mese più disastroso in termini di contrazione economica, con la maggior parte delle fabbriche, imprese, ristoranti e negozi non essenziali chiusi in tutto il paese. Si dice che l'economia abbia visto una debole ripresa in maggio, ma con un rinnovato aumento del numero di casi di coronavirus in tutto il paese, specialmente negli Stati del sud, la ripresa economica si è fermata, come riconosciuto dal presidente della Federal Reserve Jerome Powell questa settimana.

Nuovo stimolo e disoccupazione in crescita

Non è ancora chiaro se l'economia americana riuscirà a riprendersi nei prossimi due trimestri.

Il Congresso degli Stati Uniti sta attualmente discutendo un nuovo pacchetto di stimoli in aggiunta ai 2.200 miliardi di dollari del Cares Act decantato da Donald Trump a marzo per aiutare a stimolare l'economia americana durante la crisi sanitaria. Si dice che l'iniezione di liquidità dell'amministrazione Trump abbia notevolmente rafforzato l'economia nazionale e ne abbia impedito un ulteriore calo, con aiuti multimiliardari per le grandi società, prestiti alle piccole imprese e trasferimenti di denaro una tantum ai privati. Un nuovo pacchetto di aiuti è già stato approvato dalla Camera dei rappresentanti dominata dai democratici, ma non è ancora stato discusso dal Senato ed è destinato ad elargire a beneficio degli americani 3.000 miliardi di dollari.

Tuttavia, secondo alcuni economisti, tra cui l'ex vice amministratore delegato del FMI Zhu Min, questa misura, se accompagnata da una politica monetaria aggressiva di allentamento quantitativo perseguita dalla Federal Reserve americana e da un debito pubblico crescente, crea un rischio enorme per la stabilità del dollaro come valuta globale.

Oltre a stimare il PIL, il governo dovrebbe presto pubblicare la sua ultima analisi sullo stato del mercato del lavoro americano, poiché permangono i timori sulla disoccupazione. Secondo i rapporti, oltre un milione di americani hanno presentato domanda di sussidi di disoccupazione nel corso degli ultimi quattro o cinque mesi, con un tasso di disoccupazione dell'11,1% registrato a giugno.