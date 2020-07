Prezzo dell'oro vicino a massimo storico per l'incertezza dei mercati

Il prezzo dell'oro si è avvicinato al suo massimo storico di quasi nove anni fa a seguito delle tensioni politiche e delle preoccupazioni sulla crescita economica globale che hanno spinto gli investitori a cercare un bene rifugio per i loro fondi. Gli esperti avvertono che non è la fine della tendenza rialzista.

Il 23 luglio, il prezzo spot dell'oro è salito dello 0,4% a 1,894,82 $ l'oncia a Londra. Successivamente, ha continuato a crescere fino a 1.898,34 $, avvicinandosi così al record di 1.921,17 $ raggiunto nel settembre 2011.

Anche se mancavano poco più di 20 dollari al raggiungimento del nuovo massimo storico, alcuni contratti futures sull'oro sono stati scambiati sul mercato azionario a prezzi ancora più alti. Ad esempio quelli con forniture nel dicembre 2020 sono stati quotati al livello di 1.927,10 dollari per oncia, sopra il record raggiunto 9 anni fa.

A sua volta, il prezzo spot dell'argento è aumentato dello 0,5% a $ 22,70 l'oncia e stava per fare il più grande aumento settimanale dal 1980, riferisce l'agenzia Bloomberg.

In totale, per il 22 luglio, i fondi di metalli preziosi hanno registrato acquisti per 3,8 miliardi di dollari. In termini settimanali, è stato il secondo più grande investimento nella storia di questo tipo di attività, affermano gli strateghi della Bank of America.

Tuttavia, questo non è il limite per i metalli preziosi e in particolare per l'oro. La società svizzera di servizi finanziari UBS ha aumentato le sue previsioni a breve termine, rilevando che il suo prezzo potrebbe salire a 2mila dollari a fine settembre.

"Quando i tassi d'interesse sono pari a zero o quasi zero, l'oro diventa un mezzo interessante perché non devi preoccuparti di non realizzare un profitto, e penso che il suo prezzo aumenterà con l'incertezza nei mercati", ha dichiarato Mark Mobius, co-fondatore di Mobius Capital Partners.

Ci sono segnali crescenti che la prolungata pandemia continuerà a frenare la ripresa economica e questo, assieme alla recente escalation di tensioni tra Stati Uniti e Cina, ha reso l'oro più attraente. Inoltre, gli investitori si aspettano che i regolatori fiscali in molti Paesi adottino ulteriori misure monetarie, mentre il destino della ripresa economica rimane incerto.

In effetti, i leader dell'Unione Europea hanno già approvato un pacchetto di stimolo senza precedenti di 750 miliardi di euro, mentre la Federal Reserve si incontrerà l'ultima settimana di luglio per decidere se dare un ulteriore iniezione di liquidità all'economia americana.

Mentre ora è più che mai necessario che i governi continuino a spendere risorse, il denaro extra che molti Paesi stanno stampando probabilmente aumenterà la brama per l'oro degli investitori, ha affermato Jake Klein, CEO di Evolution Mining.

"Ci sono buone ragioni per credere che andremo oltre quel record. L'oro ha una lunga strada da percorrere e i prezzi saranno più alti", ha concluso.