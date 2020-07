Jeff Bezos guadagna 13 miliardi di dollari in un giorno con Amazon

Jef Bezos è ancora più ricco di prima grazie al titolo Amazon Inc. che guadagna in un solo giorno quasi l'8%. Mai nessuno aveva guadagnato 13 miliardi di USD in un solo giorno come lui.

A Jeff Bezos, l’ideatore della piattaforma di e-commerce internazionale Amazon, è bastato un solo giorno per guadagnare 13 miliardi di dollari (11,3 miliardi di euro circa).

Una cifra record mai registrata prima dal Bloomberg Billionaires Index istituito dall’omonima agenzia di stampa nel 2012.

L’eccezionale risultato è dovuto allo stato di grazia del titolo Amazon Inc. quotato al Nasdaq, che ha guadagnato il +7,93% in una sola seduta portando il valore di una sola azione a 3.196,84 dollari USA.

Un record di prezzo eccezionale se si tiene presente il crollo a cui anche il titolo AMZN è andato soggetto a metà marzo 2020, quando il valore delle azioni era sceso a 1.689,15 USD (16 marzo 2020).

Secondo Bloomberg, solo in questi primi 7 mesi dell’anno il titolo di Mr. Bezos ha guadagnato il +73% per la felicità di chi il titolo lo possiede in qualità di azionista.

La ex moglie di Bezos è 13esima

La ex moglie di Bezos, Mackenzie Bezos, che possiede un cospicuo numero di azioni del marketplace, ha guadagnato 4,6 miliardi di USD in un solo giorno balzando così al 13° posto tra le persone più ricche al mondo.

Amazon, il mega colosso dell’e-commerce

Nonostante l’economia statunitense stia vivendo il periodo più nero dalla Grande Depressione del 1929, Amazon Inc. veleggia sulle macerie economiche che la pandemia sta lasciando in tutto il mondo.

A premiare il titolo è l’attività della società che in questi mesi di lockdown sta favorendo l’acquisto di beni di ogni genere a quanti sono costretti a restare in casa per difendersi dal nuovo coronavirus.

Zuckerberg ha guadagnato più di Bezos

Secondo Bloomberg, però, c’è chi ha guadagnato più di Bezos e il suo nome si lega al social network per antonomasia, Facebook.

Intendiamo infatti Marck Zuckerberg, il quale in questi primi 7 mesi dell’anno ha guadagnato 15 miliardi di dollari. Anche in questo caso il titolo ha raggiunto il record storico di valore, nonostante il tonfo di metà marzo.