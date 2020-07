Perché gli investitori stranieri hanno raddoppiato l'acquisto di titoli del debito sovrano cinese

Nel secondo trimestre del 2020, il capitale straniero incanalato nel debito pubblico cinese denominato in yuan ha superato i 4.300 miliardi di yuan (619 miliardi $), crescendo al ritmo più alto dalla fine del 2018, secondo il Wall Street Journal.

Alla fine di marzo erano detenuti da istituzioni straniere solo 2,26 trilioni di yuan ($ 319 miliardi) di debito cinese. L'aumento dell'attività d'investimento sul mercato obbligazionario cinese è coinciso con un forte crollo del 6,8% nel primo trimestre di quest'anno causato dal rallentamento economico correlato al coronavirus. Tuttavia, l'economia cinese è ripartita nel secondo trimestre, con un aumento del PIL del paese del 3,2% su base annua, secondo il rapporto del National Bureau of Statistics (NBS) pubblicato il 15 luglio.

Perché i rendimenti delle obbligazioni cinesi sono interessanti

Il motivo principale per il quale l'economia cinese è riuscita a rimettersi in carreggiata e il crescente interesse da parte degli investitori stranieri derivano dal fatto che Pechino è riuscita a far fronte alla pandemia COVID-19 relativamente bene, secondo Liu Dongmin, capo del Center for International Finance presso l'Institute of World World Economics and Politics, Chinese Academy of Social Sciences.

"Attualmente il potere economico della Repubblica popolare cinese è aumentato", sottolinea Liu. "Pertanto, i relativi prodotti finanziari stanno diventando più stabili. Allo stesso tempo, vediamo che il rendimento dei titoli di stato cinesi è significativamente superiore a quello di titoli simili nei Paesi occidentali, che, da un lato, sono stati colpiti più duramente da l'epidemia. D'altro canto, queste economie si sono sviluppate per molti anni a un ritmo molto più lento della Cina. Di conseguenza, vediamo tassi d'interesse bassissimi, zero e persino negativi".

L'epidemia ha colpito quasi tutti i paesi. Mentre gli Stati Uniti, l'Unione Europea, il Giappone e un certo numero di altri paesi sviluppati hanno adottato una serie di misure per affrontare la crisi, tra cui la caduta dei tassi d'interesse a zero o addirittura valori negativi, la Cina sta aderendo a una politica monetaria moderata e sta cercando di stimolare l'economia con misure fiscali. Di conseguenza, i buoni del tesoro cinesi di 10 anni offrono ora un rendimento del 3,118%, mentre i rendimenti delle obbligazioni statunitensi, giapponesi e tedesche sono rispettivamente dello 0,597%, 0,023% e meno 0,515%.

Le autorità cinesi stanno beneficiando dall'avere più stranieri che detengono debito pubblico cinese, perché ciò aumenta l'efficienza della gestione, secondo Liu.

"È indubbiamente molto vantaggioso per noi aumentare la quota di investitori stranieri tra i detentori di obbligazioni cinesi perché, da un lato, svolge un ruolo positivo nell'internazionalizzazione dello yuan e, dall'altro, mostra la qualità di governance".

Mentre aumenta la quota d'investitori stranieri tra i detentori di titoli di debito della Cina, Pechino continuerà a migliorare la gestione del debito, afferma, spiegando che quando i cinesi impareranno a gestire bene il debito, la domanda di questi prodotti aumenterà.

"Penso che, a parte il debito nazionale, possiamo ancora iniziare a offrire agli investitori esteri obbligazioni degli enti locali", aggiunge Liu. "Accogliamo con favore l'acquisto di bond locali da parte d'investitori stranieri sul mercato interbancario, in modo che il debito pubblico nazionale e locale della Cina diventi un patrimonio sempre più sicuro agli occhi degli investitori internazionali".

I titoli di stato locali svolgono un ruolo importante nella ripresa economica post COVID della Cina. Le amministrazioni locali cinesi hanno emesso obbligazioni per circa 3,49 trilioni di yuan (circa $ 496,5 miliardi) nei primi sei mesi di quest'anno, secondo il Ministero delle finanze del paese. Il denaro dovrebbe essere speso per la costruzione di "nuove infrastrutture": reti 5G, data center, fabbriche intelligenti, ecc.

Tuttavia, la quota complessiva dei possessori esteri di titoli di stato cinesi rimane relativamente bassa. Ciò può essere dovuto al fatto che in precedenza era estremamente difficile entrare nel mercato cinese. Tuttavia, a metà del 2017, il paese ha lanciato il programma Bond Connect che ha permesso agli stranieri d'investire nei mercati obbligazionari della Cina continentale attraverso il mercato di Hong Kong. Non è necessario ora aprire un conto di trading separato nella Cina continentale, cosa che ha notevolmente semplificato il processo d'investimento.

Allo stesso tempo gli azionisti passivi dell'anno scorso, che preferiscono investire in indici, hanno ottenuto un accesso più facile al mercato cinese, poiché i titoli di stato, così come i titoli di alcune banche statali cinesi, sono stati inclusi nell'indice aggregato Bloomberg Barclays. Un anno dopo, le obbligazioni cinesi sono state incluse nell'indice JPMorgan. Questi indici hanno facilitato il forte aumento del numero di detentori stranieri del debito sovrano cinese denominato in yuan.