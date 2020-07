Amazon pagherà multa a Dipartimento Tesoro USA per vendite a cittadini di Crimea, Iran e Siria

Amazon ha accettato di pagare una multa di 134.500 dollari per la vendita di prodotti a persone residenti in Siria, Iran e Crimea, ha comunicato oggi il Dipartimento del Tesoro americano.

Secondo il dicastero finanziario statunitense, la società "ha accettato di pagare 134.523 dollari per compensare la sua possibile responsabilità civile per la violazione di numerose sanzioni".

Il Dipartimento del Tesoro scrive che non applicando le sanzioni, Amazon ha fornito beni e servizi a persone sanzionate in regioni o Paesi sanzionati come Crimea, Iran e Siria. Inoltre, secondo l'agenzia, Amazon ha fornito servizi a persone che lavorano in missioni straniere soggette alle sanzioni.

Secondo il Dipartimento del Tesoro, sebbene la società non sia stata in grado di comunicare tempestivamente alle autorità "diverse centinaia" di vendite, violando così i suoi obblighi, la responsabilità non è stata deliberata.