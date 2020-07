Nissan Italia e Iberia, scambio di ‘poltrone’ ai vertici

Ai vertici di Nissan Italia e di Nissan Iberia gli amministratori delegati si scambiano la poltrona.

Bruno Martucci, attualmente amministratore delegato di Nissan Italia, volerà a Barcellona per guidare Nissan Iberia che raggruppa la Spagna e il Portogallo.

Marco Toro, attuale ad di Nissan Iberia, invece passa alla guida di Nissan Italia e rientra a Roma.

Per Mattucci si tratta di un salto di qualità, perché il mercato iberico è più complesso e articolato di quello italiano scrive il top manager. Questo mercato, infatti, per Nissan rappresenta il secondo più importante d’Europa e Mattucci dovrà dimostrare di saperlo gestire e far crescere al meglio in un momento drammatico per l’automotive mondiale, con crolli nelle vendite a due cifre.

Mattucci lascia l’Italia dove ha guidato la crescita di Nissan nel segmento della mobilità elettrica e nel segmento dei crossover.

La nomina avrà effetto ufficiale a partire dal prossimo 1 agosto 2020.