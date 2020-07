Ritorsioni contro la Cina, il Canada blocca le forniture di attrezzature militari a Hong Kong

La motivazione di questo provvedimento è stata la decisione da parte di Pechino di adottare la Legge sulla Sicurezza Nazionale per Hong Kong, la quale, secondo il governo canadese, viola i diritti e le libertà dell'autonomia.

“Questo processo ha dimostrato la trascratezza verso la Legge Fondamentale e l'elevato grado di autonomia promesso a Hong Kong nell'ambito del sistema "un paese, due sistemi". Il ruolo di Hong Kong come centro globale fu costruito su questa base. Senza questo, il Canada è costretto a rivedere gli accordi esistenti”, riferisce un comunicato del governo canadese.

“Da questo momento il Canada avrà la stessa posizione sulle esportazioni di merci di importanza strategica a Hong Kong che ha su quelle destinate alla Cina. Il Canada non consentirà l'esportazione di articoli militari strategici a Hong Kong”, aggiunge.

Inoltre, il governo canadese ha affermato che sospende il trattato bilaterale sulle estradizioni.

Canada takes action following passage of National Security Legislation for Hong Kong ➡️ https://t.co/qpv2fhTQg2 — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) July 3, 2020

Il presidente cinese Xi Jinping ha firmato il decreto sull'entrata in vigore della Legge sulla Sicurezza Nazionale per Hong Kong dal 30 giugno. In precedenza aveva approvato la legge il Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo, che ha deciso di inserire la legge nell'Appendice III della Legge Fondamentale di Hong Kong.

Il decreto legge sulla sicurezza nazionale ha suscitato reazioni negative tra le forze antigovernative di Hong Kong e un certo numero di funzionari occidentali , secondo cui tale legge aiuterebbe a Pechino a rafforzare il controllo sull'ex colonia britannica.

Hong Kong è stata ceduta alla Cina dalla Gran Bretagna nel 1997 e da allora gode dell’alto grado di autonomia sul principio "un paese, due sistemi". In conformità con il documento firmato da Gran Bretagna e Cina, Hong Kong manterrà l’alto grado di autonomia fino al 2047. Come sarà gestita l'ex colonia britannica dopo questo periodo al momento non è noto.