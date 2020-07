Istat: a maggio disoccupazione sale al 7,8% e 500.000 occupati in meno da febbraio

In Italia il tasso di disoccupazione nel mese di maggio è salito, raggiungendo quota 7,8%, per un aumento di 1,2 punti percentuali. A rilevarlo è l'Istat, sottolineando da febbraio 2020 il numero degli occupati è calato di 500.000 unità.

A destare particolare preoccupazione è il dato relativo all'occupazione giovanile, salita al 23,5% (+2%).

Il calo dell'occupazione rispetto al mese di aprile (-0,4% pari a -84.000 unità) ha coinvolto in larga parte le donne (-0,7% a fronte dello 0,1% degli uomini), i dipendenti (-0,5%) e gli under 50.

Leggermente in controtendenza, invece, il dato relativo agli ultracinquantenni e alle partite IVA, che aumentano leggermente (+183.000).

Torna a salire la stima delle persone in cerca di occupazione (+307 mila unità). Il tasso di disoccupazione sale al 7,8% (+1,2 punti), quello giovanile al 23,5% (+2 punti) #istat https://t.co/Pjg5UfQ1NA pic.twitter.com/0P5vzb15yR — Istat (@istat_it) July 2, 2020

Calano gli inattivi

In aumento i soggetti in cerca di lavoro (+18,9% pari a 307.000 persone), che sono per la maggior parte donne (+31,3%, pari a 227.000 unità) rispetto agli uomini (+8,8%, pari a 80.000 unità).

A tale dato, si va poi ad affiancare poi una diminuzione del numero di inattivi (-1,6%, pari a -229.000 unità): che risulta in un conseguente calo del tasso di inattività che si attesta al 37,3% (-0,6%).

Preoccupa il dato trimestrale

Confrontando il dato trimestrale marzo-maggio 2020 con quello precedente relativo a dicembre 2019-febbraio 2020 emerge inoltre un calo evidente del tasso occupazionale (-1,6%, pari a -381.000 unità).

Crolla inoltre anche la cifra delle persone in cerca di occupazione (-22,3% pari a -533.000) mentre tornano a crescere gli inattivi nella fascia di età compresa tra i 15 e i 64 anni (+6,6% pari a +880.000 unità).