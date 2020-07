Lidl, nuovo piano industriale per l'Italia: 2.000 assunzioni e 50 nuovi punti vendita

La Lidl ha presentato il nuovo piano industriale per rilanciare l'economia nazionale italiana in un anno molto complicato a causa della crisi finanziaria legata alla diffusione del Covid-19.

Ben 50 nuovi punti vendita e 2000 assunzioni entro la fine dell’anno: è questa l'idea della compagnia con il suo piano "Lidl per l'italia", presentato quest'oggi nel nuovo punto vendita sito in via delle Forze Armate 314, a Milano.

L'azienda ha reso noto che gli investimenti saranno strutturati su tre pilastri: quello immobiliare e logistico, quello legato alla creazione di nuovi posti di lavoro e infine quello legato alla valorizzazione della filiera dell'agroalimentare del Belpaese.

"Nei mesi scorsi abbiamo sentito parlare spesso di ripartenza e fiducia. Si tratta di concetti che assumono oggi più che mai un significato importante non solo per il comparto della Grande Distribuzione Organizzata, ma per tutta l’economia italiana. Oggi vogliamo condividere la nostra visione di futuro, che esprimiamo attraverso i tre pilastri alla base di questo piano: occupazione, investimenti e sostegno alla filiera del Made in Italy", sono state le parole di Massimiliano Silvestri, presidente di Lidl Italia.

Un piano da 400 milioni di euro

Per quanto riguarda gli investimenti immobiliari si stima che il piano di Lidl valga 400 milioni di euro, da investire nell'apertura di 50 nuovi punti vendita entro la fine dell'anno fiscale, ma anche in interventi di ristrutturazione delle strutture già esistenti e nella logistica.

Il nuovo piano di sviluppo ha avuto il via il 4 maggio scorso con l’inaugurazione dei nuovi punti vendita di Ancona, Cormano (MI), Manerba del Garda (BS) e Osio Sotto (BG), ai quali andrà domani ad aggiungersi anche il quinto, quello di via delle Forze Armate a Milano.

Dal punto di vista dei posti di lavoro si prevede che sull'intero territorio nazionale italiano possano essere circa 2000 le nuovi assunzioni, che "riguarderanno soprattutto i giovani", come assicurato da Massimiliano Silvestri.

Il presidente di Lidl ha quindi sottolineato che tra i valori fondanti della strategia aziendale continuerà ad esserci l'italianità, anche e soprattutto a livello di assortimento dei punti vendita:

"L’italianità continuerà a rappresentare uno dei pilastri imprescindibili della strategia aziendale -promette Lidl- con l’impegno della valorizzazione della filiera agroalimentare italiana: L’80% di quello che i clienti Lidl trovano in assortimento è prodotto in Italia. Rimarrà centrale il ruolo delle piccole e medie imprese alimentari, che sono la spina dorsale del sistema economico del Paese e che negli ultimi anni sono cresciute insieme a Lidl", ha riferito ancora Silvestri.

Lidl è un'azienda tedesca operante in un totale di 29 Paesi per 10.800 punti vendita complessivi, nei quali sono impiegati circa 287.000 dipendenti.

Nel solo 2019 l'azienda ha esportato prodotti italiani per un importo complessivo di 1,6 miliardi di euro, di cui oltre 420 milioni sono stati generati dal mercato ortofrutticolo.