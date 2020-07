Pensioni, in arrivo la quattordicesima: ecco tutti i requisiti necessari

I pensionati italiani che rientrino in determinati parametri anagrafici e reddituali avranno diritto ad ottenere il beneficio nel mese di luglio 2020.

Lieta notizia per i pensionati di tutta italia: è in arrivo la quattordicesima, per una somma compresa tra i 336 e i 655 euro che sarà erogata dall'Inps.

La somma dipenderà in maniera diretta dal reddito e dagli anni di versamenti contributivi e sarà attribuita d'ufficio sulla mensilità di luglio a tutti quei soggetti che rispetteranno le condizioni stabilite.

Per avere diritto alla quattordicesima sarà necessario:

non superare il reddito massimo di 13.391,82 euro , tetto massimo di reddito che viene incrementato dall'importo del beneficio, variando per ciascuna fascia contributiva.;

, tetto massimo di reddito che viene incrementato dall'importo del beneficio, variando per ciascuna fascia contributiva.; avere un'età uguale o superiore a 64 anni e percepire un reddito inferiore di due volte al minimo;

e percepire un reddito inferiore di due volte al minimo; per coloro che rispetteranno il requisito anagrafico a partire dal 1° agosto (per la Gestione privata ed Enpals) o dal 1° luglio (per le pensioni della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2020 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2020 verrà attribuita la quattordicesima qualora rientrino nei parametri legati al reddito.

A tutti i beneficiari sarà notificata una comunicazione dedicata con sopra indicato l'importo attribuito e la provvisorietà di tale beneficio.

Tutti coloro che invece non riceveranno la quattordicesima pur ritenendo di averne diritto potranno presentare una domanda di ricostituzione online direttamente dal portale dell'Inps.