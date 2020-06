Italiani in ferie nel 2020? Secondo un sondaggio 58% ha finito soldi prima di andarci

Chi andrà in vacanza questa estate 2020? Secondo una nuova indagine il 58% degli italiani è costretto a rinunciarvi e in prevalenza per problemi economici a fare anche la spesa.

Come immaginare le ferie degli italiani quest’anno? Coldiretti le aveva immaginate con il 33% (soltanto) degli italiani che le hanno già prenotate.

E ora arriva la conferma da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, un sondaggio che analizza vari aspetti della situazione economica italiana attuale e in piena pandemia, ma che pone in evidenza un dato molto significativo: il 58% degli intervistati non andrà in vacanza a causa delle significative difficoltà economiche legate agli effetti del nuovo coronavirus.

L’11% degli intervistati, inoltre, afferma che i risparmi messi da parte li ha già finiti per fare fronte alle spese durante i mesi di chiusura. Milioni di italiani hanno ricevuto con ritardo la Cig o gli indennizzi promessi dallo Stato e che in molti casi non sono stati sufficienti.

Solo 4 italiani su 10 non hanno subito particolari riduzioni del reddito in questi ultimi mesi. Un 16% invece ha subito un mancato ricavo che si attesta alla metà dei fondi messi in tasca l’anno scorso. Un ulteriore 20% degli intervistati ha perduto il 30% dei guadagni pre-pandemia.

Rischio spesa non alimentare e cure mediche

Ancora una volta gli italiani faranno a meno delle cure mediche (32%) e ridurranno sensibilmente le spese non alimentari del 34%.

Ma la situazione appare ben più grave secondo i dati di questo sondaggio, perché il 20% degli intervistati ha dichiarato di avere ridotto anche le spese per beni alimentari e di consumare quindi meno cibo.

Le spese non necessarie sono messe a parte e le ferie sono purtroppo tra le prime voci di spesa che una famiglia taglia quando si trova in condizioni di ristrettezze economiche.

Per concludere il capitolo ferie, solo il 26% degli intervistati ha dichiarato che trascorrerà almeno una notte fuori casa tra luglio e settembre, contro il 40% del 2019.