Boris Johnson: "Grande caduta dell’economia britannica a causa della pandemia di coronavirus”

Il Regno Unito ha subito una "grande caduta" a causa della pandemia di coronavirus, ma uscirà dalla crisi, ha detto il Primo Ministro Boris Johnson in un'intervista a Times Radio lunedì.

"Non possiamo semplicemente fare un passo indietro. Quello che faremo nei prossimi mesi è il raddoppio della nostra agenda iniziale, che riguardava gli investimenti”, ha affermato Johnson nella sua prima intervista trasmessa dall'inizio del blocco a metà marzo.

I dati dell'Ufficio per le statistiche nazionali mostrano che il PIL britannico si è contratto del 10,4 per cento nei tre mesi ad aprile, compreso un calo del 20,4 per cento in aprile, il calo più grande da quando sono iniziate le registrazioni mensili. Gli analisti prevedono che l'economia britannica si ridurrà in totale dell'8% quest'anno e che è improbabile che si riprenda fino al 2023.

Quasi nove milioni di lavoratori del Paese - oltre un quarto della forza lavoro totale - sono stati licenziati, il che è costato al Governo oltre 21 miliardi e mezzo di euro ad oggi.

"Questo è stato un disastro che ha ucciso oltre 43mila persone nel Regno Unito. Non giriamoci intorno, questo è stato un vero e proprio incubo assoluto e il Paese ha subito un profondo shock", ha detto Johnson.

Il Primo Ministro, che ha combattuto per la sua vita in terapia intensiva dopo aver contratto il virus, ha affermato che il Governo ha un debito nei confronti delle vittime per quello che “è andato storto e quando", ma ritiene che non sia questo il momento giusto per un'indagine sulla gestione della pandemia.

Sulla ripresa economica

Alla domanda su come il Governo coprirebbe il costo dei massivi investimenti necessari alla ripresa, Johnson ha affermato che non dovrebbe esserci alcun ritorno a "ciò che la gente chiama austerità", aggiungendo che sarebbe un "errore". Al contrario, ha detto, sarebbe questo il momento giusto per un approccio "rooseveltiano" all'economia.

Franklin Roosevelt è ampiamente riconosciuto il merito di aver posto fine alla Grande Depressione attraverso un massiccio programma di spesa pubblica, che contribuì a creare posti di lavoro e profitti per le imprese attraverso una serie di progetti infrastrutturali.

Downing Street ha annunciato un massiccio programma di ricostruzione per le scuole, con oltre un miliardo di euro da spendere per aggiornamenti e ristrutturazioni nei prossimi 10 anni. Oltre a questi fondi, altri 622 milioni di euro verranno destinati alle riparazioni scolastiche già quest'anno.

Sulla situazione del coronavirus

Johnson ha anche sostenuto che i tassi di infezione da COVID-19 starebbero lentamente diminuendo, mentre i ricoveri in ospedale e il bilancio delle vittime sono "molto, molto più bassi rispetto a qualche settimana fa".

"Quello che abbiamo ottenuto è che la curva si sta ora dirigendo nella direzione che più o meno avevamo previsto. Sta lentamente calando”, ha osservato, aggiungendo che è importante autorizzare le autorità locali a reprimere adeguatamente le riacutizzazioni.