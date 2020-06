Ferrovie dello Stato vince contratto da 43 milioni per costruire due metropolitane in India

Per Fs Italiane si tratta della commessa più importante acquisita in India.

Il gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane ha ottenuto, unitamente alla sua società di ingegneria Italferr ed in partnership con la spagnola Typsa, il contratto per la progettazione e la supervisione dei lavori della metropolitana nelle città indiane di Kanpur e Agra.

Il contratto, di una durata complessiva di cinque anni, presenta un valore complessivo superiore ai 43 milioni di euro e prevede la progettazione di quattro corridoi della lunghezza totale di oltre 62 chilometri, per un totale di 57 stazioni e quattro depositi.

Per Ferrovie dello Stato si tratta della commessa più importante mai acquisita in India e andrà ad inserirsi in un'opera pubblica complessiva del valore di 2,4 miliardi di euro finanziata con fondi del governo indiano e dell'European Investment Bank.

Negli anni scorsi l'azienda italiana era già arrivata in India, dove aveva creato una una dipendenza a New Delhi, che nel prossimo futuro si trasformerà in una vera e propria società.

Dal 2016 Fs Italiane è attiva nella realizzazione di opere strategiche in India, tra le quali spiccano senz'altro la supervisione dei lavori per la costruzione dell'Anji Khad Bridge, il primo ponte strallato ad altissimo livello tecnico, le attività di project management consulting per lo sviluppo di due nuove linee metropolitane di Mumbai e, infine, nel progetto Eastern Dedicated Freight Corridor-Khurja-Dadri Section, uno dei più importanti corridoi merci delle