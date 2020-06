Lufthansa, 6 miliardi di sussidi dal governo tedesco: via libera dell'Ue

Il piano di aiuti per la compagnia di bandiera tedesca è stato approvato dalla Commissione europea.

L'Unione europa ha dato l'ok ad un piano di sussidi del governo tedesco per una ricapitalizzazione da 6 miliardi della compagnia di bandiera Lufthansa.

A riferirlo sul proprio sito ufficiale è Bruxelles, specificando che tale misura è stata approvata in relazione al quadro temporaneo (Temporary Framework) per gli aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea il 19 marzo 2020 in ragione dell'emergenza sanitaria del Covid-19.

Sono state inoltre preannunciate misure aggiuntive che avranno lo scopo di preservare la concorrenza, con la cessione di un massimo di 24 slot di volo per giorno negli aeroporti di Francoforte e Monaco.

Tale ricapitalizzazione, riferisce la Commissione, farà parte di un pacchetto che include una garanzia pubblica su un prestito da 3 miliardi di euro che la Germania erogherà alla compagnia e che è stato già approvato all'Ue.

Nel dettaglio, l'operazione appena approvata prevede un importo da 300 milioni in partecipazione diretta con la sottoscrizione equity di un aumento di capitale pari al 20% di Lufthansa e altri 4,7 miliardi di partecipazione silenziosa attraverso uno strumento equity non convertibile e un altro miliardo di partecipazione silenziosa attraverso un'obbligazione convertibile.

"Questo importante pacchetto di aiuti aiuterà Lufthansa ad affrontare l'attuale crisi che ha colpito particolarmente il settore aereo ma viene adottato con alcune condizioni compresa quella che lo Stato sia sufficientemente remunerato e ulteriori misure per limitare le distorsioni della concorrenza. In particolare, Lufthansa si è impegnata a rendere disponibili slot e asset sugli scali di Francorte e Monaco", sono state le parole della vicepresidente della commissione Margrethe Vestager