Interscambio con la Russia, il calo c'è ma l'Italia mantiene la sua posizione

L'ufficio di Mosca dell'ICE, analizzando i dati dell'Agenzia delle Dogane russa ha stilato la fotografia delle relazioni commerciali tra Italia e Russia nel primo quadrimestre del 2020.

L'Italia, pur con una diminuzione del 3,2%, conferma nell'avvio dell'anno in corso la propria posizione di quinto fornitore della Federazione Russa, dopo Cina (-1,8%), Germania (-2,6%), Stati Uniti (6,9%), Bielorussia (-7,3%) - e di decimo cliente (rispetto a gennaio-aprile del 2019).

Abbiamo chiuso il 2019 con un interscambio in valore pari a 22,5 Miliardi di Euro, in posizione di quinto fornitore, con vendite verso la Federazione pari a 9,7 Mld di euro su base annuale, quando il nostro export faceva registrare un incremento annuale dell'8,5% rispetto al 2018. La nostra quota di mercato complessiva sul totale delle importazioni russe dal resto del mondo era del 4,5% (per l'intero anno 2019); la stessa si riduce al 4,1% per i primi quattro mesi del 2020, in raffronto allo stesso periodo dell'anno scorso - sottolinea Francesco Pensabene, direttore ICE Mosca

E' di tutta evidenza - era prevedibile - che la flessione dell'interscambio e delle nostre esportazioni in questo primo quadrimestre del 2020 siano la diretta conseguenza degli effetti economici generati dall'emergenza sanitaria del Covid-19.

Import italiano dalla Russia, pesa il crollo del prezzo del petrolio

Per quanto riguarda l'import dalla Russia, ha pesato il crollo del prezzo delle commodities energetiche registrato nel mese di marzo e aprile, che ha causato una decremento delle esportazioni russe verso l'Italia pari al -21,6% nel primo quadrimestre di quest'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Negative anche le stime degli analisti sul PIL russo, in flessione tra il 4% e il 6% per il 2020, e previsto in crescita tra il 2% e il 3% nel 2021.

Export italiano in Russia, analisi per settore

Il progressivo calo del valore del rublo rispetto all'euro registrato tra febbraio e marzo non ha favorito gli acquisti da parte di imprese e famiglie russe di beni e servizi di provenienza dai mercati internazionali e, in particolare, da quelli della zona euro.

L'export dell'Italia in questo primo quadrimestre totalizza, in valore, vendite pari a quasi 2,6 Miliardi di Euro (-3,2%), contro i circa 3,5 Miliardi di importazioni dalla Federazione Russa (-21,6%) - sottolinea l'ufficio ICE di Mosca

In calo

la Meccanica italiana nei primi quattro mesi del 2020 (in raffronto allo stesso periodo del 2019) occupa una quota di mercato del 5,1% sul totale delle importazioni russe e fa registrare un calo pari a -4,8%, pur confermando la terza posizione dell'Italia nel comparto;

il Sistema Moda, che nel 2019 pesava per il 14,9% sul totale delle nostre esportazioni in Russia, per un valore di quasi 1,5 Mld di Euro di vendite, nei primi quattro mesi del 2020 (in raffronto allo stesso periodo del 2019) occupa una quota di mercato del 7% sul totale delle importazioni russe e fa registrare un calo pari a -13,5%, pur confermando la seconda posizione dell'Italia nel comparto;

In crescita