Goldman Sachs cambia le sue previsioni sull'oro: verso nuovo record

Pertanto, una delle più grandi banche d'investimento del mondo ha rivisto al rialzo le sue previsioni sui prezzi dell'oro per i prossimi tre, sei e 12 mesi a 1.800$, 1.900$ e 2.000$ per oncia, che prima erano stati precedentemente stimati in 1.600 $, 1.650$ e 1.800$ rispettivamente. Gli analisti della banca sottolineano che i timori di una possibile svalutazione della valuta americana continueranno a spingere verso l'alto i prezzi dell'oro nel periodo successivo alla crisi.

Una volta soddisfatta questa previsione, il prezzo dell'oro potrebbe battere un record non registrato in oltre mezzo secolo.

Un dollaro più debole aumenterà il potere d'acquisto dei principali consumatori di oro nei mercati emergenti, mentre gli Stati continueranno a rimuovere gradualmente le restrizioni imposte dalla diffusione del coronavirus, ha sottolineato Goldman Sachs. Tuttavia, ora non è chiaro quali livelli raggiungerà l'inflazione mentre l'economia globale cerca di riprendersi dal colpo e viene data una risposta politica senza precedenti.

"Affinché i prezzi dell'oro superino decisamente i 2.000$, l'inflazione dovrebbe superare l'obiettivo del 2% della Federal Reserve", hanno affermato gli analisti di Goldman Sachs in una nota citata da Reuters.

Durante i primi sei mesi del 2020, i prezzi spot per questo metallo prezioso - concordati per transazioni immediate - sono aumentati di quasi il 14%, spinti da misure senza precedenti adottate dalla Federal Reserve americana per proteggere l'economia nazionale dagli effetti della crisi del coronavirus. Il 19 giugno 2020, il prezzo dell'oro era di circa 1.730$ l'oncia.