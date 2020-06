Fusione FCA-PSA prevista entro primo trimestre del 2021

I due Gruppi FCA e PSA confermano la fusione in una nota condivisa in cui annunciano la Fase 2 della revisione da parte dell'UE.

La fusione tra FCA e PSA dovrebbe concludersi entro la fine del primo trimestre 2021. Lo hanno dichiarato i due gruppi in una nota congiunta in cui hanno annunciato l'avvio della seconda fase di revisione del progetto di fusione da parte della Commissione Europea.

"Entrambe le società continueranno a collaborare con la Commissione UE per fornire risposte alle loro domande con lo stesso spirito costruttivo che ha contraddistinto la fusione proposta fin dall'inizio" si legge nella nota congiunta di FCA e PSA.

Nel portare avanti le attività dei team di lavoro congiunti PSA-FCA, i gruppi hanno affermato che forniranno alla commissione UE e alle altre autorità di regolamentazione coinvolte informazioni dettagliate sui benefici derivanti della fusione proposta per i clienti, l'industria in Europa e ciascun gruppo.

Stanno procedendo i preparativi per la fusione, già approvata dalle autorità antitrust di Stati Uniti, Cina, Giappone e Russia, ed i due gruppi ribadiscono l'obiettivo condiviso di effettuare e finalizzare l'operazione entro la fine del primo trimestre 2021.

La Commissione europea ha dichiarato la propria preoccupazione per le possibili conseguenze negative per la concorrenza in seguito alla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e Peugeot S.A. L'Autorità antitrust dell'UE ha avviato un'indagine sull'accordo.

L'accordo sulla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e il Gruppo PSA è stato firmato all'ottobre 2019. Il 50% della new company sarà in proprietà degli azionisti di PSA e l'altro 50% degli azionisti di FCA.