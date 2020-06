Commissione Europea su piano di ripresa economica: serve approvare l'accordo già a luglio

I paesi membri dell'UE devono aver concordato un fondo della ripresa economica già a luglio, ha dichiarato il vicepresidente della Commissione Europea Maros Sefcovic in una conferenza stampa.

Videoconferenza tra i ministri degli Affari Europei dell’UE in vista del Consiglio Europeo fissato per venerdì prossimo. Al centro della discussione sono stati argomenti di vie di uscita dalla crisi economica provocata dall’emergenza COVID-19 e relazioni con Londra in vista del termine del periodo transitorio alla fine del 2020.

"Dobbiamo arrivare ad un accordo al consiglio europeo già a luglio", ha detto Sefcovic.

Il funzionario ha parlato del piano Next Generation EU e del Quadro Finanziario Pluriennale (multiannual financial framework), sottolineando l’importanza dell’approvazione degli accordi a riguardo in maniera tempestiva.

“Ogni giorno di posticipo dell’accordo avrà conseguenze per l’intera Europa”, ha aggiunto il vicepresidente della Commissione Europea.

In precedenza la Comissione Europea aveva proposto come una misura per contrastare gli effetti negativi del lockdown sull’economia comunitaria con un fondo di ripresa garantito da 750 miliardi di euro, costituito da €500 miliardi di sovvenzioni e di €250 miliardi di prestiti.

Il piano, noto anche come Next Generation EU, deve essere approvato dal Parlamento Europeo. Il piano è stato accolto dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel e dal presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen. Inoltre, è d’accordo con la misura anche il premier Conte. Tuttavia, alcuni paesi si oppongono al piano.