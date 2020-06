Centri estivi, i rincari escludono 3 famiglie su 4: riaperte le fattorie didattiche

Per riuscire ad integrare l'offerta dei centri estivi in riapertura, i cui rincari escludono al momento oltre il 70% delle famiglie, sono state riaperte le prime fattorie didattiche nelle campagne italiane.

In occasione della riapertura dei centri estivi italiani, prevista per il 15 giugno, Coldiretti annuncia che per integrare l'offerta prevista per intrattenere i bambini sono state riaperte le prime fattorie didattiche.

L'analisi di Coldiretti è stata effettuata sulla base del rapporto Istat sulla copertura ridotta del bacino potenziale di utenza da parte dei servizi educativi per l’infanzia in Italia.

"Sono oltre tremila le aziende agricole autorizzate a svolgere una funzione di fattoria didattica per fare formazione sul campo per le nuove generazioni. Si tratta del luogo ideale in cui accogliere piccoli gruppi tenendo conto delle norme di sicurezza, distanza e igiene previste per la Fase 3 dal Dpcm dell’11 giugno e dalle ordinanze regionali. Quest’anno ad incoraggiare le famiglie in questa fase c’è il contributo, previsto dal DL Rilancio, di 1.200 euro per la baby sitter in ogni famiglia che sarà spendibile anche per i centri estivi e per i servizi all’infanzia" afferma Coldiretti nella sua analisi.

FASE 3 #coldiretti da domani 15/6 centri estivi in 300 fattorie didattiche conto alla rovescia per ripartenza educazione alla #campagnamica pic.twitter.com/Rpzn0bqvh9 — Coldiretti Puglia (@ColdirettiP) June 14, 2020

​Il progetto Educazione alla Campagna Amica di Donne Impresa Coldiretti ha coinvolto negli ultimi venti anni circa 10 milioni di bambini d’età compresa fra i 4 e gli 11 anni, dalla scuola materna alla primaria e studenti delle scuole medie e superiori. La Coldiretti ha quindi messo a disposizione delle autorità sanitarie, politiche e amministrative competenti, la sua rete di Fattorie Didattiche insieme alle proprie competenze in ambito educativo e didattico e i propri spazi e aule all’aperto.

"Siamo convinti che la Rete delle fattorie didattiche di Coldiretti, in collaborazione con gli enti locali e le altre autorità territoriali coinvolte possa rappresentare, in questo momento di emergenza, un valido supporto alle politiche di sostegno dei bambini e delle loro famiglie, dando al contempo sollievo a questo segmento della didattica in campagna cosi innovativo, patrimonio dell’imprenditorialità agricola tutta al femminile" afferma Floriana Fanizza, leader nazionale di Coldiretti Donne Impresa.

La conferma definitiva sulla riapertura dei centri estivi è arrivata dal ministro della Famiglia Elena Bonetti. Dal 15 giugno verranno riaperti i centri estivi in sicurezza grazie alle indicazioni fornite alle regioni e i fondi stanziati per metterli in sicurezza sotto il profilo sanitario.