Fiavet Campania: Cilento, Costiera e Penisola Sorrentina prese d’assalto dai turisti

Campania e in particolare le coste, sono già prese d'assalto dai turisti, tanto che per metà agosto in alcune località scarseggiano già i posti disponibili. Promosso brand Campania Sicura nel mondo.

La Fiavet Campania preannuncia che questa estate il Cilento, la Costiera Amalfitana, la Penisola Sorrentina, il litorale Domitio e le isole, saranno prese d’assalto dai turisti che stanno già prenotando la propria vacanza estiva nella Regione.

In particolare i turisti sono a caccia di casa-vacanze e di un hotel e sul litorale Domitio e sulle isole in particolare, per la metà di agosto si registra già il quasi tutto esaurito.

Vero è che la durata della vacanza si riduce a una settimana fanno sapere da Fiavet Campania-Basilicata e in alcuni casi anche a meno di una settimana, ma il fatto che vi sia domanda fa ben sperare il settore turistico così duramente provato durante i mesi della chiusura totale e dalle regole di sicurezza sanitaria necessarie per contrastare la diffusione del contagio.

Cauto ottimismo

Tuttavia l’ottimismo è cauto, niente festeggiamenti anzi la Fiavet ha sollecitato la Regione Campania affinché si faccia carico di una campagna promozionale del brand Campania sicura che abbia presto inizio.

La riapertura delle frontiere Ue

La riapertura delle frontiere nell’Unione Europea a partire da lunedì 15 giugno è quanto il settore del turismo sperava di più, perché con la libera circolazione delle persone all’interno dell’area Schengen sarà possibile far giungere in Italia e in Campania anche i turisti stranieri.

I turisti provenienti dall’estero, infatti, sono la linfa vitale del Turismo in Italia il quale è da alcuni decenni l’asset di punta del sistema economico italiano dal momento che da esso dipendono anche altri settori come l’artigianato dei prodotti a marchio Made in Italy.