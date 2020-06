La Coop rinforza la sua presenza in Sardegna con 35 punti vendita

Coop si espande in Sardegna con 35 punti vendita esistenti e appartenenti alla catena Sardegna Più che ora passeranno sotto l'insegna Coop Italia.

Accordo raggiunto tra Coop Consorzio Nord Ovest e Sardegna Più che prevede il cambio di insegna per 35 punti vendita nell’isola che offriranno prodotti e assistenza clienti tipici del circuito Coop Italia.

Nei prossimi giorni è atteso il cambio di insegna presso i punti vendita che hanno deciso di transitare nel nuovo circuito di supermercati.

Sardegna Più è una catena di supermercati che raggruppa 70 tra soci e affiliati in tutta l’isola per un fatturato complessivo stimato in 105 milioni di euro.

Con questa partnership, Sardegna Pù potrà inserire nel suo catalogo prodotti 1200 beni con etichetta Coop e usufruire dei servizi commerciali verso i fornitori dato da Coop.

Sardegna Più, inoltre, dovrà adeguare le sue policy e compliance alle regole di sostenibilità, accessibilità e convenienza che Coop offre ai suoi clienti nel resto d’Italia.