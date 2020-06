Berlino teme che nuove sanzioni statunitensi sul Nord Stream 2 potrebbero colpire lo stato tedesco

La scorsa settimana, il presidente del comitato per l'energia del Bundestag ha avvertito che Berlino potrebbe imporre dazi sull'importazione del gas americano in risposta alla nuova legislazione sulle sanzioni attualmente proposta da Washington.

Il ministero tedesco per gli Affari economici e l'energia teme che le nuove sanzioni statunitensi contro il progetto del gasdotto Nord Stream 2 possano colpire non solo le società tedesche ed europee, ma anche le agenzie federali, ha riferito Frankfurter Allgemeine Zeitung venerdì citando un documento del ministero interno.

Secondo la FAZ, il ministero teme che la nuova legislazione sulle sanzioni proposta da un gruppo bipartisan di legislatori statunitensi prenderà di mira le aziende che forniscono servizi, come ispezioni, prove o lavori di certificazione necessari per far funzionare il gasdotto. Pertanto, afferma il giornale, si ritiene che le sanzioni riguarderanno i dipartimenti governativi impegnati in lavori amministrativi e tecnici per la costruzione o l'operazione di Nord Stream 2.

"Sarebbe qualcosa di nuovo se le sanzioni fossero dirette contro i dipartimenti di governi (alleati) o direttamente contro i governi", afferma il documento interno, secondo il giornale. In ogni caso, "si può presumere che le nuove sanzioni aumenteranno in modo significativo il numero di società tedesche ed europee che diventerebbero un potenziale bersaglio di sanzioni", aggiunge il documento.

Parlando alla conferenza stampa di venerdì, il ministro dell'economia e dell'energia Peter Altmaier ha sottolineato che le nuove misure sanzionatorie statunitensi contro il Nord Stream 2 sarebbero un errore.

"Per quanto riguarda gli Stati Uniti e il tema di Nord Stream 2, penso che avrebbe poco senso speculare su possibili misure. Il governo tedesco è stato a lungo dell'opinione che le sanzioni extraterritoriali siano in contrasto con il diritto internazionale e non aiutano a far avanzare la cooperazione internazionale", ha detto Altmaier, parlando con i giornalisti.

La scorsa settimana, il comitato del Bundestag per le questioni energetiche, il presidente Klaus Ernst, ha avvertito che Berlino non resterebbe con le mani in mano se Washington avanzasse con le nuove misure sanzionatorie, e che prenderà in considerazione "misure serie per proteggerci", compresi i nuovi dazi sulle importazioni di gas negli Stati Uniti. Secondo il legislatore del partito di sinistra (Die Linke), il comportamento degli Stati Uniti relativo al Nord Stream 2 potrebbe essere definito una violazione della sovranità tedesca ed europea.

Cos'è il Nord Stream 2

Il Nord Stream 2 è una joint venture della russa Gazprom e di cinque società europee. Il gasdotto trasporterà fino a 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno dalla Russia alla Germania attraverso le acque territoriali o le zone economiche esclusive di Danimarca, Finlandia, Germania, Russia e Svezia.

Gli Stati Uniti e diverse nazioni europee hanno ripetutamente sollevato obiezioni al progetto, sostenendo che questo prodotto darà a Mosca una leva per fare pressioni sull'UE. Nel 2019, Washington ha incluso sanzioni contro le aziende coinvolte nel progetto nel suo bilancio per la difesa del 2020. Tuttavia, i membri chiave del progetto, compresa la Germania, insistono sul fatto che l'impresa sia di natura puramente economica.